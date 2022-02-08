Kafelerde ısıtıcılar ücret karşılığında açılmaya başlandı!

Enerji fiyatlarında yaşanan fiyat artışları yönündeki değişiklikler vatandaşların yanı sıra hizmet sektöründeki küçük işletmeleri de çok fazla etkiledi. Yüklü gelen elektrik faturalarına çözüm arayan işletmeler, müşteri için açtıkları ısıtıcıları ücret karşılığına tabi tutmaya başladılar.
Konuya ilişkin bir açıklama yapan Tüm Restoranlar Ve Turizmciler Deneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl ise bazı kafelerle küçük işletmelerin gelen yüklü zamlar sonrasında ayakta kalabilmeleri için böyle ilginç sistemlere başvurmak zorunda kaldıklarını söyledi.
Son Güncelleme: 08.02.2022 15:02