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Kafelerde ısıtıcılar ücret karşılığında açılmaya başlandı!

Gelen yüklü elektrik zamları sonrası bazı kafeler, müşterilerine ısıtıcıları belli ücretler karşılığında açmaya başladı. Bu ücretlerin ise 3 lira ile 15 lira arasında değiştiği öğrenildi.

08 Şubat 2022 Salı 15:02
Kafelerde ısıtıcılar ücret karşılığında açılmaya başlandı!
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Enerji fiyatlarında yaşanan fiyat artışları yönündeki değişiklikler vatandaşların yanı sıra hizmet sektöründeki küçük işletmeleri de çok fazla etkiledi. Yüklü gelen elektrik faturalarına çözüm arayan işletmeler, müşteri için açtıkları ısıtıcıları ücret karşılığına tabi tutmaya başladılar.

Bazı işletmelerin ısıtıcı açmaları durumunda müşterilerden saat başı ücret almaya başladığı öğrenilirken aynı zamanda restoranların yoğun olan saatlerinde bekleyen müşteriler için çay ve kahve servisleri de yapılmamaya başlandı. Dışarda olan masalarda oturmak isteyen müşterilere ise ısıtıcı aşılması durumunda saatlik 3 ile 15 TL arasında bir ücret yansıtılacağı söyleniyor. 

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Tüm Restoranlar Ve Turizmciler Deneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl ise bazı kafelerle küçük işletmelerin gelen yüklü zamlar sonrasında ayakta kalabilmeleri için böyle ilginç sistemlere başvurmak zorunda kaldıklarını söyledi.

 



Son Güncelleme: 08.02.2022 15:02
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Anahtar Kelimeler:
Kafe Ve Restoranısıtıcı Açma ücretiElektrik Zammı
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