Kadına şiddette iyi hal indirimi yasadan kaldırılıyor!

Adalet Bakanlığı tarafından 'Acil' koduyla başlatılan kadına şiddet yasasındaki yeni düzenlemeleri içeren yönetmelik çalışmalarında kadına şiddette iyi hal indiriminin kaldırılması yönünde bir adım atılacağı öğrenildi.

KADINA ŞİDDETTE İYİ HAL İNDİRİMİ KALDIRILIYOR

Bakan Bekir Bozdağ, bakanlık görevine geçer geçmez kadına karşı şiddetle mücadeleye ağırlık verileceğini söylemesinin ardından yeni yargı paketinin düzenlemelerine hızlıca geçildi. Çalışmaların tamamlanması sonrası yeni yönetmeliğin Mart ayı içerisinde TBMM'ye verilmesi beklenirken, yeni yargı paketinde kadına karşı şiddet uygulayanlara verilmiş olan cezalarında daha da artırılacağı öngörülüyor.

Adalet Bakanlığı'nın yeni yargı paketi kapsamında kadına şiddet uygulayan zanlılar için yasalarda yer alan iyi hal indiriminin kaldırılmasının da yer aldığı öğrenildi. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Bakan Bekir Bozdağ, iyi hal indiriminin kişilerin kravatından, elbisesinden, bıyığı veya saçından değil de suçun failinde gerçek pişmanlık üzerinden yapılan bir indirim olduğunu belirterek, kadına şiddet olayları çerçevesinde şayet yasanın değiştirilmesi gerekiyorsa değiştirerek bu konunun önüne geçilmesi konusunda kararlı olduğunu söyledi.