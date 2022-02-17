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Kadına şiddette iyi hal indirimi yasadan kaldırılıyor!

Kadına şiddet yasası ile ilgili yeni düzenleme için 'Acil' kodu ile harekete geçen Adalet Bakanlığı, yasada yer alan iyi hal indirimini kaldırmayı hedefliyor. Kadına şiddet gösterenler bundan sonra mahkemelerde kravatlı ve takım elbiseli indirimden yararlanamayacak.

17 Şubat 2022 Perşembe 23:32
Kadına şiddette iyi hal indirimi yasadan kaldırılıyor!
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Adalet Bakanlığı tarafından 'Acil' koduyla başlatılan kadına şiddet yasasındaki yeni düzenlemeleri içeren yönetmelik çalışmalarında kadına şiddette iyi hal indiriminin kaldırılması yönünde bir adım atılacağı öğrenildi.

Bakan Bekir Bozdağ, bakanlık görevine geçer geçmez kadına karşı şiddetle mücadeleye ağırlık verileceğini söylemesinin ardından yeni yargı paketinin düzenlemelerine hızlıca geçildi. Çalışmaların tamamlanması sonrası yeni yönetmeliğin Mart ayı içerisinde TBMM'ye verilmesi beklenirken, yeni yargı paketinde kadına karşı şiddet uygulayanlara verilmiş olan cezalarında daha da artırılacağı öngörülüyor.

KADINA ŞİDDETTE İYİ HAL İNDİRİMİ KALDIRILIYOR

Adalet Bakanlığı'nın yeni yargı paketi kapsamında kadına şiddet uygulayan zanlılar için yasalarda yer alan iyi hal indiriminin kaldırılmasının da yer aldığı öğrenildi. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Bakan Bekir Bozdağ, iyi hal indiriminin kişilerin kravatından, elbisesinden, bıyığı veya saçından değil de suçun failinde gerçek pişmanlık üzerinden yapılan bir indirim olduğunu belirterek, kadına şiddet olayları çerçevesinde şayet yasanın değiştirilmesi gerekiyorsa değiştirerek bu konunun önüne geçilmesi konusunda kararlı olduğunu söyledi.



Son Güncelleme: 17.02.2022 23:32
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