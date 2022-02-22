İzmir'de suya yüzde 30 zam! 1 Mart'ta geçerli olacak..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyonla mücadele çerçevesinde belediyelere vatandaşların üzerinden biraz yük alabilmek adına suda indirim yapmalarını istemişti. Bazı belediyeler Erdoğan'ın bu çağrısı sonrası su faturalarında KDV indirimi oranında bir indirim gerçekleştirmişlerdi.
Alınan yeni karar sonrası konut aboneleri için 0-10 metreküp arasına 9,83 lira fiyat belirlenirken, 11-20 metreküp suyun fiyatı ise zamla birlikte 11,70 lira olarak belirlendi. 21 ve üzeri olan metreküp suyun fiyatı ise zamlı tarife sonrasında 21,89 lira olarak kabul edildi.
Konut dışında kalan aboneliklerde kademeli tarife sistemi uygulanırken birinci kademe tarifelerde ise herhangi bir fiyat artışının uygulanmayacağı bildirildi.