İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

İzmir'de aldatıldığını düşünen alzheimer hastası adam eşini katletti!

İzmir'de alzheimer hastası olduğu öğrenilen 59 yaşındaki Vedat E., isimli bir adam kendisini aldattığını düşündüğü eşi Vasfiye E.'ye bıçakla saldırdı. Sırt ve boyun kısmından birçok bıçak darbesi alan kadın hayatını kaybederken eşinin ölümüne neden olan Vedat E. bileğini keserek intihara teşebbüs etti.

26 Şubat 2022 Cumartesi 14:46
İzmir'de aldatıldığını düşünen alzheimer hastası adam eşini katletti!
Takip Et:

Olay, dün akşam saatlerinden İzmir merkeze bağlı Süleyman Demirel Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre öğretmenlikten emekli Vedat E., emekli muhasebeci eşi Vasfiye E. ile tartışmaya başladı. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen  Vedat E., eşinin kendisini aldattığını öne sürdü ve bir anda mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşine saldırmaya başladı. Sırtından ve boyun kısmında defalarca bıçaklanan kadın kanlar içinde yere yığılırken Vedat E, bu kez bıçakla bileğini keserek intihara kalkıştı. 

Evden gelen çığlık seslerini duyan komşuları durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirirken kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, evin salon kısmında Vasfiye E.'nin cansız bedeniyle karşılaştı.  Eşinin yanında bulunan ve kendi bileğini kestiği görülen Vedat E., polis ekiplerine teslim olurken polis nezaretinde ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yeri ve savcılık incelemesi sonrası talihsiz kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken tedavisi tamamlanan zanlı Vedat E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ifadesinin alınması için emniyete götürüldüğü bildirildi.

İNTİHARDAN ÖNCE MEKTUP YAZMIŞ

Diğer taraftan olaya ilişkin bir soruşturma başlatan polis olay yerinde yaptıkları incelemelerde Vedat E.'nin bir mektup bıraktığını tespit ettiler. Edinilen bilgilere göre ise alzheimer hastası olan Vedat E.'nin aynı zamanda psikolojik sorunları olduğu ve bu nedenle de verilen ilaçları kullanmadığını eşi Vasfiye E.'nin de hasta olduğu için kendisini aldattığını bu sebeplerden dolayı da cinayeti işlediğini yazdığı öne sürüldü.

 

 



Son Güncelleme: 26.02.2022 14:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IzmirAlzheimer Hastası AdamKadın CinayetiBıçaklı Saldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AÖL Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
AÖL Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Hangi emoji hangi anlama geliyor? Emojilerin anlamları ve en çok kullanılan emojiler...
Hangi emoji hangi anlama geliyor? Emojilerin anlamları ve en çok kullanılan emojiler...
Türksat 5B'nin özellikleri neler, ne zaman fırtlatılacak? Türksat 5B saat kaçta fırlatılacak?
Türksat 5B'nin özellikleri neler, ne zaman fırtlatılacak? Türksat 5B saat kaçta fırlatılacak?
Güldal Akşit kimdir, neden öldü? Güldal Akşit hastalığı neydi?
Güldal Akşit kimdir, neden öldü? Güldal Akşit hastalığı neydi?
100 TL üzeri gelen doğal gaz faturaları ile ilgili önemli duyuru!
100 TL üzeri gelen doğal gaz faturaları ile ilgili önemli duyuru!
E-devlet uygulamasına neden giriş yapılamıyor? Sistem çöktü mü?
E-devlet uygulamasına neden giriş yapılamıyor? Sistem çöktü mü?

Popüler Haberler

Oyuncu Efe Çetinel kimdir? Efe Çetinel nereli, kaç yaşında?
27 Şubat 2022 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 27 Şubat Pazar at yarışı programı
Nurullah Şık kimdir? Nerelidir? Nurullah Şık kaç yaşındadır?
TJK 26 Şubat 2022 Cumartesi at yarışı sonuçları
Kardeşlerim dizisi Ayşe kim? Çağla Şimşek hakkında bilgiler
Ayla Algan kimdir? Kariyer hayatı nasıl şekillenmiştir?
Cantuğ Turay kimdir? Cantuğ Turay kaç yaşında, nereli?
Cennette Allah’ı görecek miyiz? Allah’ı cennette görmek mümkün mü? Allah’ı nasıl göreceğiz?
Dine inanılmak zorunlu mudur? Din herkes için gerekli midir? Neden dine inanmalıyız?
Sevcan’la Lezzet Yolunda sunucusu Sevcan Orhan kimdir?
Esnafa sağlanacak 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği
Erkan Meriç kimdir? Erkan Meriç biyografisi
Tatlı ustası, baklava ustası 2021 yılı ne kadar maaş alıyor?
Yaprak sarması nasıl yapılır? Zuhal Topal’la Sofrada Yaprak Sarması tarifi
Nur Erkul kimdir, nerede doğmuştur? Nur Erkul evli mi? Nur Erkul kaç yaşında?
Gönül Dağı Dilek’in babası Ali ( Ergun Kuyucu ) kimdir?
Vatandaşın bankadaki birikimine devletten iade garantisine yönelik yeni dönem
Serra Pirinç kimdir, kaç yaşındadır? Serra Pirinç’in hayatı ile ilgili bilgiler
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 26 Şubat 2022 Cumartesi Instagram giriş sorunu
Dila Bayrak kimdir? Nerelidir? Dila Bayrak kaç yaşında?
Oyuncu Ayfer Tokatlı kimdir? Ayfer Tokatlı nereli, kaç yaşında? Ayfer Tokatlı hangi projelerde yer aldı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.