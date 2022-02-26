İzmir'de aldatıldığını düşünen alzheimer hastası adam eşini katletti!

Olay, dün akşam saatlerinden İzmir merkeze bağlı Süleyman Demirel Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre öğretmenlikten emekli Vedat E., emekli muhasebeci eşi Vasfiye E. ile tartışmaya başladı. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Vedat E., eşinin kendisini aldattığını öne sürdü ve bir anda mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşine saldırmaya başladı. Sırtından ve boyun kısmında defalarca bıçaklanan kadın kanlar içinde yere yığılırken Vedat E, bu kez bıçakla bileğini keserek intihara kalkıştı.

Evden gelen çığlık seslerini duyan komşuları durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirirken kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, evin salon kısmında Vasfiye E.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Eşinin yanında bulunan ve kendi bileğini kestiği görülen Vedat E., polis ekiplerine teslim olurken polis nezaretinde ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İNTİHARDAN ÖNCE MEKTUP YAZMIŞ

Olay yeri ve savcılık incelemesi sonrası talihsiz kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken tedavisi tamamlanan zanlı Vedat E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ifadesinin alınması için emniyete götürüldüğü bildirildi.

Diğer taraftan olaya ilişkin bir soruşturma başlatan polis olay yerinde yaptıkları incelemelerde Vedat E.'nin bir mektup bıraktığını tespit ettiler. Edinilen bilgilere göre ise alzheimer hastası olan Vedat E.'nin aynı zamanda psikolojik sorunları olduğu ve bu nedenle de verilen ilaçları kullanmadığını eşi Vasfiye E.'nin de hasta olduğu için kendisini aldattığını bu sebeplerden dolayı da cinayeti işlediğini yazdığı öne sürüldü.