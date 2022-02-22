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İYİ Partili başkan Mehmet Sönmez, bıçaklı saldırı sonucu öldürüldü!

Kütahya Simav'da İYİ Parti'nin Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez, bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Sönmez'in kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi.

22 Şubat 2022 Salı 15:01
İYİ Partili başkan Mehmet Sönmez, bıçaklı saldırı sonucu öldürüldü!
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Kütahya'nın Simav ilçesinde kimliği bilinmeyen bir kişi İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez' (54) bıçaklı bir saldırı düzenledi. Sönmez kanlar içinde yere yığılırken şahsın olay yerinden hızlıca kaçtığı öğrenildi. 

Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Sönmez, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, alacak-verecek meselesi yüzünde saldırıya uğradığı söylendi. Bu söylentilerin hemen

ardında ise Mehmet Sönmez'in yasak aşk yüzünden öldürüldüğü iddia edildi.

SALDIRGAN YAKALANDI!

Mehmet Sönmez'in ölümüne neden olan zanlı M.C.K.'nin belirlendiği adreste polis tarafından yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Şahsın ilk ifadesinde cinayeti kendisinin işlediğini itiraf ettiği öğrenilirken olayın H. K., E. K'ın eşi ve M.C.K'ın annesiyle maktül arasında bir ilişkisi nedeniyle meydana geldiği yönünde bir ifade verdiği konuşuluyor.



Son Güncelleme: 22.02.2022 15:01
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Anahtar Kelimeler:
KütahyaSimavİYİ PartiŞaphane İlçe BaşkanıMehmet SönmezBıçaklı Saldırı
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