İstanbullular dikkat! Kuvvetli fırtına ve sağanak geliyor..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere bir çok il için sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Bu açıklamalar ile birlikte ise herkesin merak ettiği 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu da yanıt bulmuş oldu.

Yurdun büyük bölümünde hava sıcaklıklarında önemli oranda bir düşüş yaşanacağı bildirilirken sağanak yağış ve kar yağışlarının yaşanacağı iller de açıklandı. Yurdun batı kesimlerinde yağışların artacağının belirtildiği hava durum tahminlerinde Marmara Bölgesi'nde sağanak yağışların etkili olacağı aktarıldı.

İSTANBUL GENELİNDE KUVVETLİ FIRTINA BEKLENİYOR!

MGM'nin İstanbul bölgesi tahmin ve uyarı merkezi yetkilileri tarafında yapılan bir açıklamada Marmara bölgesinde rüzgarın öğle saatlerinden itibaren daha kuvvetli olacağı ve güney ve güneybatı (lodos) yönlerinde esmesi beklenilen rüzgarın şiddetinin yaklaşık olarak 40-60 km/saat hızında olacağı aktarıldı.

Kısa süreli fırtınalarında meydana gelmesinin beklenildiği bölgede fırtına hızının isse zaman zaman 60-80 km/saate kadar çıkacağı bildirildi. 9 Şubat sabahında itibaren ise Marmara bölgesinin kuzey kısmından başlayacak olan rüzgar yönünün kuzey ve kuzeydoğu kısmına döneceği, çarşamba günü sabahına kadar kuvvetli şekilde eseceğinin beklenildiği ifade edildi.

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA'DAN UYARI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabı üzerinden tüm İstanbullulara kritik uyarılarda bulunurken İstanbul'da bugün ve yarın için beklenilen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı özellikle okullarda, trafik ve parklarda tedbirli olunması gerektiğini ve vatandaşların ağaç ve direk devrilmesi veya çatı uçması gibi olaylara karşı da yine dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.