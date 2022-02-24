İstanbul'da taksilerin dönüş ücreti talepleri kaldırıldı!

İstanbul'da Boğaz köprülerinde ücretlerin ikiye bölünmesinin sonrasında taksiciler, her iki yön için de müşterilerinden ücret talep ediyorlardı. Bu konuda yapılan şikayetleri değerlendiren UKOME'de, taksi şoförlerinin müşterilerinden dönüş ücreti istememesine karar verdi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı'nın başkanlığında toplanan İBB UKOME üyeleri düzenledikleri toplantıda köprü tünel ve ücretli yollar için ger dönüş talebine ilişkin güncellediği yeni düzenlemeyi gündeme getirdi. Yapılan değerlendirmeler sonrasında oylamaya sunulan düzenleme oy çokluğu ile kabul edilirken, kararda Boğaz köprüleri, Avrasya Tüneli, ücretli otoyol gibi ücret isteyen bölgelerin kullanılması halinde taksicilerin yolcularından taksimetre ücretinin yanı sıra sadece o an kullanmış olduğu geçiş ücretini alabilecek.

Kararda ayrıca, yolculuğunu tamamlayan müşterilerinden geri dönüş köprü ücreti veya otoyol ücreti gibi ek ücretlerin bundan sonra talep edilmeyeceğinin belirtildi.