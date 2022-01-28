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İstanbul'da motosiklet ve kuryeler için konulan yasak kaldırıldı!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yola çıkmaları yasaklanan motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin yarın sabah saat 08.00'den itibaren çıkabileceklerini duyurdu.

28 Ocak 2022 Cuma 12:48
İstanbul'da motosiklet ve kuryeler için konulan yasak kaldırıldı!
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İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı, kent genelinde hayatı olumsuz yönde etkilerken, tedbir amaçlı birçok önlem de alındı. Bunlardan birisi de motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkmamalarıydı..

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir duyuruda motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin yarın sabah saat 08.00'dan itibaren trafiğe çıkış yasaklarının bitirilmesi yönünde bir karar alındığını bildirdi.



Son Güncelleme: 28.01.2022 12:48
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulMotokuryeYasak KararıIstanbul Valiliği
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