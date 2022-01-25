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İstanbul'da metro seferleri gece saat 02.00'ye kadar uzatıldı!

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, bu gece saat 02.00'ye kadar metro seferlerinin devam edeceği bildirildi.

25 Ocak 2022 Salı 14:39
İstanbul'da metro seferleri gece saat 02.00'ye kadar uzatıldı!
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Metro İstanbul tarafından yapılan bir son dakika açıklamasında ketteki tüm metro, füniküler ve tramvay hatlarında yaşanan yoğunluklardan dolayı sefer saatlerinde değişikliğe gidildiği bildirildi. Yapılan açıklamada, metro seferlerinin gece saat 02.00’ye kadar uzatıldığı duyuruldu.

Resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda, 'M1'den M9'a kadar olan seferler ile birlikte F1 füniküler hatlarındaki seferlerin 30 dakikada bir, T1 ve T4 tramvay hatlarında ise 15 dakikada bir sefer yapılacağı bildirildi. Açıklamada ayrıca T5 hattında da seferlerin 20 dakika aralıklarla yapılacağı aktarıldı.


Son Güncelleme: 25.01.2022 14:39
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Anahtar Kelimeler:
IstranbulMetro Seferleri24 OcakSefer Saatleri
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