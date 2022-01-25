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İstanbul'da Marmaray bu gece ve yarın ücretsiz hizmet verecek!

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da etkili olan kar yağışları nedeniyle Marmaray'ın bu gece ve yarın ücretsiz olarak hizmet vereceğini duyurdu.

25 Ocak 2022 Salı 14:40
İstanbul'da Marmaray bu gece ve yarın ücretsiz hizmet verecek!
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İstanbul genelinde etkisini giderek artıran kar yapışları hayatı felç ederken, yaşanan olumsuzlukları yerinde inceleme ve çözüm bulma amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AFAD Başkanı Sezer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile birlikte Ankara'dan yola çıkan uçakla Atatürk Havalimanı'na geldi.

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, İstanbul'daki son durumla ilgili bir açıklama yaparken yollara terk edilmiş olarak duran özel araçlar yüzünden çok zorluk yaşandığını söyledi ve saat 13.00'dan sonra özel araçlara köprü geçiş izni verileceğini duyurdu. İstanbul Havalimanı'nda kısıtlamalı bir şekilde uçuşlara başlayacağını bilgisini paylaşan Bakan Karaismailoğlu, vatandaşların rahatlıkla evlerine gidebilmeleri için Marmaray'ın bu gece ve yarın ücretsiz olarak hizmet 


Son Güncelleme: 25.01.2022 14:40
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