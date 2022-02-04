İstanbul'da her testi pozitif çıkan adam 14 aydır karantinada!

Bundan tam 14 ay önce yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkan 56 yaşındaki lösemi hastası Muzaffer Kayasan, ilk yakalandığı günden bu güne kadar tam 78 kez test yaptırdı. Her test sonucu pozitif çıkan Kayasan, sosyal hayatının tamamen bittiğini öne sürerek yetkililerden yardım istedi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde ikamet eden Muzaffer Kayasan, Kasım 2020'de koronavirüse yakalandı ve hastanede bir süre tedavi gördü. Taburcu edilmesine rağmen test sonucu bir türlü negatife dönmeyen Kayasan, bir süre evde karantinada kaldı. Tekrar test yaptıran Kayasan, yeniden negatif sonucu gördü ve karantina sürecine devam etti.

14 aydır tam 78 defa Kovid-19 testi yaptıran 56 yaşındaki adam, her defasında pozitif sonuçla karşılaşırken karantinasını da bir türlü sonlandıramadı. Evde tek başına yaşamak zorunda kalan Muzaffer Kayasan, sosyal hayatının tamamen bittiğini ve bu durumdan artık kurtulmak istediğini belirterek yetkililerden yardım istedi.

3 yıl önce kemik iliği transferi olan ve sağlık durumu iyiye giden Muzaffer Kayasan, koronavirüse yakalandıktan sonra hayatının çok değiştiğini ve psikolojisinin de bozulduğunu ifade etti. Lösemi hastası olduğu için doktorlara bağışıklık sisteminin düşük olduğunu ve ona göre ilaç vermeleri gerektiğini söylediğini anlatan Kayasan, doktorların verdikleri ilaçlarla 14 ay boyunca kendisini yaşatmaya çalıştıklarını kaydetti.