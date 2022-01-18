İstanbul Adliyesi'nde polisi bıçaklayan saldırgan vurularak yakalandı!

İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı'nın önünde korkunç bir olay yaşandı. İddialara göre 18 yaşında olduğu öğrenilen Mikail G. isimli bir saldırgan polis bariyerlerinden atlayarak Adliye önünde nöbet görevinde olan polise bıçakla saldırdı.

Diğer polisler tarafından silahla vurularak durdurulan saldırgan, olay yerine sevk edilen çevik kuvvet ve özel harekat timleri tarafından ablukaya alındı. Yaralı polis memuru olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, yaralanan saldırgan bir diğer ambulans gelene kadar vurulduğu yerde bekletildi. Saldırgan daha sonra polis kontrolünde sağlık ekipleri ile birlikte hastaneye kaldırıldı.

"BENİ VURUN!"

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada edinilen ilk bilgilere göre, polise saldıran Mikail G.'nin psikolojik tedavi gördüğü tespit edilirken Mikail G.'nin adliyenin önünde beklediği sırada Çevik Kuvvet polislerine "Beni vurun" dediği öğrenildi. Saldırganın saldırıyı intihar amaçlı gerçekleştirdiği değerlendiriliyor.