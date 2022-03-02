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Isparta'da vahşet! 6 aylık hamile kadın pompalıyla katledildi

Isparta'da yaşayan Raziye Karabuğa isimli bir kadın dini nikahlı eşi Ş.G. tarafından pompalı tüfekle vuruldu. 6 aylık hamile kadın karnındaki bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti.

02 Mart 2022 Çarşamba 21:49
Isparta'da vahşet! 6 aylık hamile kadın pompalıyla katledildi
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Korkunç olay Isparta merkeze bağlı Davraz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ş.G. isimli bir adam dini nikahlı eşi Raziye Karabuğa ile Yazısöğüt köyüne yakın bir yerde araç içerisinde oldukları sırada tartışmaya başladılar. Henüz nedeni bilinmeyen tartışma büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüştü.

İddialara göre, çift arasında çıkan kavgada Ş.G., yanında bulundurduğu pompalı tüfeği çıkarıp ateş açmaya başladı. Tüfekten çıkan saçmalar genç kadının başına ve göğüs bölgesine isabet etti. Talihsiz kadın kanlar içinde yere yığılırken şüpheli şahıs ağır yaralanan yaralı kadını Isparta Şehir Hastanesinin acil servis kapısına bırakıp kaçtı.

Acil servis doktorları ağır yaralanan kadını tedavi altına alırlarken Raaziye Karabuğa, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kadının 6 aylık hamile olduğu belirlenirken bebeğinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

Polis tarafında aranan Ş.G. ise bulunduğu yerde yakalanarak gözaltına alınırken emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı ilk önce adliyeye sevk edildi ve burada verilen tutuklama kararı ile birlikte cezaevine gönderildi.



Son Güncelleme: 02.03.2022 21:49
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ıspartaRaziye KarabuğaKadın CinayetiPompalı Tüfek6 Aylık Hamile Kadın
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