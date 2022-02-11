İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Türkiye genelinde istihdamın korunmasına aracılık etmeye devam ederken, işçi alımlarına ilişkin programlarında güncel bir şekilde sürekli paylaşıyor.

İŞKUR'un verilerine göre geçtiğimiz ay 112 bin 992 kişinin iş sahibi olduğu görülürken en çok satış danışmanı ve güvenlik görevlisi alımlarının gerçekleştiği anlaşıldı.

70 BİN İŞÇİ ALIMI YAPILACAK!

İŞKUR'un işçi alımı ilanlarında toplam da 70 binden fazla kişiye istihdam imkanı sağlanacağı yönünde bir ilanı ortaya çıktı. Genel olarak sorulan 'İŞKUR işçi alımı var mı?' sorusuna '70 bin işçi alınacak' yanıtını veren İŞKUR'un işçi alımıyla ilgili başvuru şartları ve başvuru tarihleri bilgilerini de paylaştığı anlaşıldı.

İŞKUR'A İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İş arayan herkes isterlerse İŞKUR'un resmi intenet sitesi üzerinden, isterlerse de en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'ne bizzat giderek üye olmak kaydıyla kendisine uygun iş pozisyonlarına başvuru yapabilir.