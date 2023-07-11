İkinci el otomobil piyasasına yönelik alınan önlemler işe yaradı! Satışlarda gevşeme var..

İkinci el otomobil piyasasına yönelik alınan önlemlerle ilgili konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “İkinci el otomobil satışlarında bir gevşeme görüyoruz. Birkaç hafta sürecek ama kısa vadede piyasa istikrarını sağlayacağız." diye konuştu.

Sıfır fiyatını aşan ikinci el fiyatları son aylarda gündemin bir numaralı maddesi olurken, Ticaret Bakanlığı'nın konuyla ilgili çalışmaları sürüyor. Bakan Ömer Bolat, denetimlerin kılık değiştirilerek yapıldığını belirterek, “Bayi ve showroomlarda sıkı denetimler gerçekleştirdik. Arkadaşlarımız buldukları haksız ve uygunsuz faaliyetleri ve istifçiliği cezalandırdı. Kullanılmış satışlarda bir düşüş görüyoruz."

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, medya temsilcileriyle bir araya geldiği yemekte önemli açıklamalar yaptı. Bakan Bolat, son zamanların en önemli gündem maddesi olan ikinci el otomobil piyasasındaki gidişat ile ilgili de konuştu. Bolat, konuyla ilgili konulmasında sıfır otomobili geride bırakan ikinci el otomobil piyasasında fiyatların alınan tedbirlerle gevşeme yaşandığına dikkat çekerek "Daha ilk adımdan itibaren, kılık değiştirmiş bayiler ve teşhir salonları üzerinde sıkı kontroller yaptık. Arkadaşlarımız keşfettikleri ve istifledikleri haksız ve uygunsuz faaliyetleri cezalandırmışlardır. Birkaç hafta sürecek ama haklarında savunma istenmiş ve gerekli tedbirler alınmış, yaptırımlar kendilerine iletilecektir." dedi.





"İKİNCİ EL SATIŞLARDA BİR GEVŞEME VAR"

Medya temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Bolat, kendisine yöneltilen bir çok soruyu yanıtladı. Oto sanayinde ikinci el piyasası ile ilgili alınan tedbirlerle ilgili bilgiler veren Bakan Bolat, şunları kaydetti:

"Bunun sıcak bir konu olduğunun farkındayız ve en başından beri kılık değiştirmiş bayiler ve teşhir salonları için titiz bir inceleme yürüttük. Arkadaşlarımız tespit ettikleri haksız uygulamaları ve uyumsuzlukları ve ayrıca araç saklama uygulamalarını cezalandırdılar. Piyasada stokta var müşteriye bizim dediğimiz araba bizde yok diyorlar showrooma gösterin bakın onlarda araba var almak ister misiniz diyorlar.

"CEZALAR UYGULANACAK"

Geride bıraktığımız 2 hafta içerisinde tatil sezonunun hemen öncesinde başlattığımız ve hayata geçirdiğimiz tedbirler iel birlikte çok önemli anlaşmalar yaptık. Sahalarda gerekli bağlantıları kurup, fiyat ve satış bilgilerini alıyoruz. Fiyatları yüksek gösterilen ikinci el satışlarının sıfır araç satışlarında aşağı yönlü bir ivme yarattığını gözlemliyoruz. Birkaç hafta sürecek ama tabii ki buraya yerleşeceğiz inşallah. Yaklaşık 4.800 kişi 50'den fazla satış gerçekleştirdi. Şahıslar tarafından veya teşhir salonları veya acentelerle çalışan çalışanlar, iş yerindeki akrabalar vb. tarafından yapılan satışlar olduğu anlaşılmaktadır. Aleyhlerinde savunma istenmiş ve gerekli savunmalar yapılmış, cezaları kendilerine iletilecektir.

"İKİNCİ ARABA İTHALATI PROGRAMDA DEĞİL"

Otomobil ithalatı bir önceki yıla göre %75 arttı. Sayısal olarak geçtiğimiz yıl aynı dönem verilerine göre 11 milyar USD artış. Bu anlamda kullanılmış araba ithalatı konusunda herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bu soru sadece bakanlığımızın konusu değil, özellikle Cumhurbaşkanımızla istişare edilerek ele alınabilecek bir sorudur. Şu anda böyle bir soru gündemimizde yok.

"STOKÇULARA 198 MİLYON TL CEZA"

Fahiş fiyat artışlarına ve depolamaya şiddetle karşı çıkılıyor. Bu kapsamda yasal düzenlemeleri hayata geçirmekte gecikmiyor ve saha denetimlerine ara vermeden devam ediyoruz. 1.920 şirkete fiyat artışı veya aşırı stoklama nedeniyle toplam 198,2 milyon ceza kestik”