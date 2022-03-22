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Hurma Fiyatlarına %35 Oranında Zam Yapıldı! Hurma Fiyatları 2022

11 ayın sultanı Ramazan ayında en fazla tüketilen besinlerden birisi olan hurmalar, oruç açarken ilk tüketilen yiyecekler arasında gelmektedir.

22 Mart 2022 Salı 19:20
Hurma Fiyatlarına %35 Oranında Zam Yapıldı! Hurma Fiyatları 2022
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11 ayın sultanı Ramazan ayında en fazla tüketilen besinlerden birisi olan hurmalar, oruç açarken ilk tüketilen yiyecekler arasında gelmektedir. Türk halkının olmazsa olmazları arasında yer alan hurmalar gelen zamlardan nasibini aldı. Gıda sektöründe neredeyse zam gelmeyen ürün kalmadı. Hurmalara yapılan %35 oranında ki zam ile birlikte Ramazan ayında vatandaşlar hurma fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte Ramazan ayı hurma fiyatları haberimizin devamında yer alıyor.

Ramazan ayına 2 haftadan az bir süre kalırken hurma fiyatlarında ki zam vatandaşa yansıdı. Ramazan hurması, esnafların her sene tezgahlarında olan ürünler arasında yer alırken bu sene satışlarda düşüş yaşanması bekleniyor. Sahurda ve iftarda tüketilen hurma besinlerinin bu sene ne kadar olacağı merak ediliyordu. Zamlardan nasibini alan hurmaların güncel fiyatları haberimizde yer alıyor.

Hurma Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Ramazan ayında sık tüketilen besinler arasında yer alan Ramazan hurma fiyatları gelen bilgiler doğrultusunda 25TL’den başlayarak 300TL’e kadar ilerliyor.

Eminönü esnafı yaptığı açıklamalar doğrultusunda hurma fiyatlarına gelen zamları paylaştı. Ramazan ayı için esnafın hazırlıkları tamamlanırken gelen zam oranları sonrasında ise satışları nasıl olacak merak ediliyor.

Esnaflardan gelen bilgiler doğrultusunda ise vatandaşın en fazla yarım kilo alabildiği paylaşılıyor. Geçtiğimiz sene Kudüs hurması fiyatları 65TL olurken bu sene 100TL oldu.

Hurma fiyatları %35 oranında zamlanırken vatandaşlar paketli veya açık bir şekilde esnaflardan alabilecekler. Şok, Bim, A101, Tarım Kooperatif marketlerinde de hurma satışları başladı. Bu marketlerde de hurmalar 250gr ve 350gr’lık paketlerde satışlara sunuldu.

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