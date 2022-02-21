HDP'li Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı hakaret davasında 3 yıl hapis cezası onandı!

HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın 2015 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yaptığı bir konuşma sırasında "Cumhurbaşkanına hakaret" ettiği öne sürülmüş ve hakkında dava açılmıştı. Şuan başka suçlardan hükümlü olan ve tutukluluk hali devam eden HDP'li Demirtaş'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' davası sonuca bağlandı.

Kendisine yönelik açılan davada almış olduğu 3 yıl 6 ay hapis cezası onanan Selahattin Demirtaş'ın hapis cezası onama kararını ise İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi verdi.

Verilen kararda ayrıca kararın alt mahkemenin değerlendirmesi sonucunda hukuka aykırı herhangi bir durum olmadığı da belirtildi.