İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

Haydar Dümen'in eşi 100 milyonluk kayıp mirasın peşine düştü!

Ünlü psikiyatr Haydar Dümen, geçtiğimiz ay koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. 92 yaşında hayata gözlerini yuman Dümen'in gayrimenkul zengini olduğu ortaya çıktı.

22 Şubat 2022 Salı 14:03
Haydar Dümen'in eşi 100 milyonluk kayıp mirasın peşine düştü!
Takip Et:

Ünlü psikiyatrist Haydar Dümen, geçtiğimiz ay koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti. 92 yaşında ölen Haydar Dümen'in ölümü sonrasında gayrimenkul zengini olduğu ortaya çıktı. Miras paylaşımlarında 100 milyonluk mirasın hiç tanımadığı kişilere kaldığını öğrenen eş Gül Dümen, durumu çözmek için hemen harekete geçti.

Psikiyatr ve yazar Haydar Dümen’in ölümünden önce Beyoğlu’nda sahibi olduğu bina ile birlikte dairelerini yakından tanıdığı bir emlakçıya devrettiğini öğrenen Gül Dümen, devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi sonrasında ise emlakçının da öldüğünü ve Haydar Dümen’in yaklaşık olarak 100 milyon lira gibi tutan mirasının da karmaşık bir hal aldığını anladı.

Haydar Dümen'in mülklerinin bir kısmının ölen emlakçının çocuklarının üzerinde göründüğünü anlayan Gül Dümen, bu durumu çözmek için harekete geçerken eşi Haydar Dümen'in Beyoğlu Sıraselviler'deki muayenesiyle aynı bölgedeki bina, daire, dükkan gibi mülkleri geri alabilmek için büyük bir hukuk mücadelesinin içine giriyor. 



Son Güncelleme: 22.02.2022 14:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Haydar Dümen100 Milyonluk MirasKayıp MirasGül Dümen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AÖL Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
AÖL Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Hangi emoji hangi anlama geliyor? Emojilerin anlamları ve en çok kullanılan emojiler...
Hangi emoji hangi anlama geliyor? Emojilerin anlamları ve en çok kullanılan emojiler...
Türksat 5B'nin özellikleri neler, ne zaman fırtlatılacak? Türksat 5B saat kaçta fırlatılacak?
Türksat 5B'nin özellikleri neler, ne zaman fırtlatılacak? Türksat 5B saat kaçta fırlatılacak?
Güldal Akşit kimdir, neden öldü? Güldal Akşit hastalığı neydi?
Güldal Akşit kimdir, neden öldü? Güldal Akşit hastalığı neydi?
100 TL üzeri gelen doğal gaz faturaları ile ilgili önemli duyuru!
100 TL üzeri gelen doğal gaz faturaları ile ilgili önemli duyuru!
E-devlet uygulamasına neden giriş yapılamıyor? Sistem çöktü mü?
E-devlet uygulamasına neden giriş yapılamıyor? Sistem çöktü mü?

Popüler Haberler

TRT1 Gönül Dağı dizisi merak edilen oyuncuları ve karakterleri
Mavera dizisindeki Hace Ahmed Yesevi karakteri kimdir? Korel Cezayirli kimdir? Korel Cezayirli nereli, kaç yaşında?
23 Şubat 2022 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 23 Şubat Çarşamba at yarışı programı
Anıl Tetik kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi, hangi dizilerde rol aldı?
TJK 22 Şubat 2022 Salı at yarışı sonuçları
Nursel Ergin kimdir, nerelidir, evli mi, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
2022 Sanal Asistanlık yaparak nasıl para kazanılır? Sanal Asistanlık hakkında detaylar...
Kısa yollardan para kazanmak mı? Hatta uyurken para kazandıran iş fikirleri nelerdir?
Serkan Altunorak kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Gönül Dağı dizisi Pembe kimdir?
Çalışan annelere hangi haklar tanınmaktadır? 2021
Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmeni maaşı ne kadar? Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenin görevleri
Oyuncu Ekin Koç kimdir?
E-Devlet üzerinden KOSGEB başvurusu nasıl yapılır? KOSGEB nedir?
Gamze İğdiroğlu kimdir? Güzel oyuncunun biyografisi
Savaşçı dizisi İlyas Karaca (Astsubay İlyas) kimdir?
Özürlü ve engelli maaşları neden kesilir? Özürlü ve engelli maaşları hangi durumlarda kesilir?
22 Şubat 2022 Salı evde bakım maaşı yatan iller listesi! Şubat 2022 evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? 2022 Şubat evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı?
Bir Zamanlar Kıbrıs
Kardeşlerim dizisi Ayşe kimdir? Çağla Şimşek hakkında bilgiler
Aile hekimleri 2022 yılında ne kadar maaş alır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.