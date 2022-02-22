Haydar Dümen'in eşi 100 milyonluk kayıp mirasın peşine düştü!

Ünlü psikiyatrist Haydar Dümen, geçtiğimiz ay koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti. 92 yaşında ölen Haydar Dümen'in ölümü sonrasında gayrimenkul zengini olduğu ortaya çıktı. Miras paylaşımlarında 100 milyonluk mirasın hiç tanımadığı kişilere kaldığını öğrenen eş Gül Dümen, durumu çözmek için hemen harekete geçti.

Psikiyatr ve yazar Haydar Dümen’in ölümünden önce Beyoğlu’nda sahibi olduğu bina ile birlikte dairelerini yakından tanıdığı bir emlakçıya devrettiğini öğrenen Gül Dümen, devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi sonrasında ise emlakçının da öldüğünü ve Haydar Dümen’in yaklaşık olarak 100 milyon lira gibi tutan mirasının da karmaşık bir hal aldığını anladı.

Haydar Dümen'in mülklerinin bir kısmının ölen emlakçının çocuklarının üzerinde göründüğünü anlayan Gül Dümen, bu durumu çözmek için harekete geçerken eşi Haydar Dümen'in Beyoğlu Sıraselviler'deki muayenesiyle aynı bölgedeki bina, daire, dükkan gibi mülkleri geri alabilmek için büyük bir hukuk mücadelesinin içine giriyor.