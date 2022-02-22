Haydar Dümen'in eşi 100 milyonluk kayıp mirasın peşine düştü!

Ünlü psikiyatrist Haydar Dümen, geçtiğimiz ay koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti. 92 yaşında ölen Haydar Dümen'in ölümü sonrasında gayrimenkul zengini olduğu ortaya çıktı. Miras paylaşımlarında 100 milyonluk mirasın hiç tanımadığı kişilere kaldığını öğrenen eş Gül Dümen, durumu çözmek için hemen harekete geçti.
Haydar Dümen'in mülklerinin bir kısmının ölen emlakçının çocuklarının üzerinde göründüğünü anlayan Gül Dümen, bu durumu çözmek için harekete geçerken eşi Haydar Dümen'in Beyoğlu Sıraselviler'deki muayenesiyle aynı bölgedeki bina, daire, dükkan gibi mülkleri geri alabilmek için büyük bir hukuk mücadelesinin içine giriyor.
Son Güncelleme: 22.02.2022 14:03