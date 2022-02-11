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Haksız fiyat artış tespitleri e-Devlet'ten şikayet edilebilecek!

E-Devlet kapısına yeni eklenen bir uygulamayla vatandaşlar bunda sonra haksız fiyat artışı tespitiyle ilgili tüm şikayetlerini iletebilecekler.

11 Şubat 2022 Cuma 12:56
Haksız fiyat artış tespitleri e-Devlet'ten şikayet edilebilecek!
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Vatandaşlara büyük kolaylık sağlayan 'e-Devlet Kapısı'na yeni bir uygulama daha eklendi. Son günlerde kamuoyunu en çok meşgul eden konuların başında gelen haksız fiyat artışına yönelik şikayetler daha kolay ve daha güvenli bir şekilde e-Devlet üzerinden iletebilecek. 

Ticaret Bakanlığı'nın başlattığı bir çalışma sonrası haksız fiyat artışı tespitiyle ilgili şikayet bildirim siteminin e-Devlet kapısında eklenmesi hakkında bir açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, bu sistemle birlikte toplumda farkındalık yaratılacağını ve bu sayede daha fazla  ve daha kişinin şikayetlerinin değerlendirileceğini söyledi.

Ticaret Bakanlığı'nın halihazırda mobil uygulama ve Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'nın bu tarz şikayetlerin değerlendirdiği bilgisini paylaşan Ali Taha Koç, daha fazla kullanıcıya ulaşabilmek adında artık şikayet sisteminin e-Devlet Kapısı üzerinden sunulmaya başlandığını ifade etti. Koç, açıklamasının devamında vatandaşların sistemlerine giriş yapması sonrası ilgili uygulama ile birlikte yapılan bildirimlerle söz konusu artışları önlemenin çok önemli olduğunu dile getirdi.



Son Güncelleme: 11.02.2022 12:56
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