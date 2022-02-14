İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

HaberTürk, dayakçı Muharrem Sarıkaya'yı işe geri aldı!

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile yaptığı bir röportaj sırasında kameraman olarak görevli Ahmet Demir'i tokatlayan gazeteci Muharrem Sarıkaya, Habertürk'teki görevine geri döndü.

14 Şubat 2022 Pazartesi 15:51
HaberTürk, dayakçı Muharrem Sarıkaya'yı işe geri aldı!
Takip Et:

Habertürk yazarı ve aynı zamanda Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya, bir süre önce Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile yaptığı röportaj sırasında İHA çalışanı kameraman Ahmet Demir'i canlı yayın sırasında tokatlamıştı.

Olayın sosyal medyada büyük tepki toplamasının ardından görevinden istifa ettiğini açıklayan Sarıkaya, daha sonra da 90 günlük zorunlu izne çıkarıldığı öne sürmüştü.

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın aylar sonra yeni yazısıyla birlikte Habertürk'e geri döndüğü öğrenildi. Sarıkaya, köşe yazısını 'İkinci şans' başlığı ile yayınlarken oyalama taktiği kullanan ve vatandaşları kandıran HaberTürk, sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.



Son Güncelleme: 14.02.2022 15:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Muharrem SarıkayaHabertürkGer Döndü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AÖL Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
AÖL Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Hangi emoji hangi anlama geliyor? Emojilerin anlamları ve en çok kullanılan emojiler...
Hangi emoji hangi anlama geliyor? Emojilerin anlamları ve en çok kullanılan emojiler...
Türksat 5B'nin özellikleri neler, ne zaman fırtlatılacak? Türksat 5B saat kaçta fırlatılacak?
Türksat 5B'nin özellikleri neler, ne zaman fırtlatılacak? Türksat 5B saat kaçta fırlatılacak?
Güldal Akşit kimdir, neden öldü? Güldal Akşit hastalığı neydi?
Güldal Akşit kimdir, neden öldü? Güldal Akşit hastalığı neydi?
100 TL üzeri gelen doğal gaz faturaları ile ilgili önemli duyuru!
100 TL üzeri gelen doğal gaz faturaları ile ilgili önemli duyuru!
E-devlet uygulamasına neden giriş yapılamıyor? Sistem çöktü mü?
E-devlet uygulamasına neden giriş yapılamıyor? Sistem çöktü mü?

Popüler Haberler

Fitreyi para olarak ödemek caiz midir? Fitre para ile verilir mi? Diyanetten açıklama
4448175 numaralı telefon kimin? Aramasının nedeni nedir?
15 Şubat 2022 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 15 Şubat Salı at yarışı programı
08502226660 numaralı telefon kimin? Aramasının nedeni nedir?
TJK 14 Şubat 2022 Pazartesi at yarışı sonuçları
08507243050 numaralı telefon kimin? Aramasının nedeni nedir?
02129121278 numara kimin? 02129121278 numara neden arıyor? 02129121278 numarayı geri aramalı mıyım?
Kan vermek orucu bozuyor mu ?
0850 542 55 42 numarası kimin? 0850 542 55 42 numara neden sürekli arıyor?
05397571027 numaralı telefon kimin? Aramasının nedeni nedir?
Bizimkiler Ali ( Atılay Uluışık ) kimdir?
Cem Cücenoğlu kimdir?
Türk Telekom 650 personel alımı yapacak! 2021 Türk Telekom 650 personel alım kadroları ve şartları
Control Z Netfix dizisi konusu nedir ve yorumu
SGK E-Tebligat başvurusu başladı mı? İşverenin SGK E-Tebligatına alınması zorunlu hale getirildi
Kardeşlerim Tolga kimdir? Berk Ali Çatal kaç yaşında, nereli?
Teşkilat Dizisi Macide Kim? Macide aslında kim? Nerede doğdu?
Flormar çağrı merkezi numarası nedir?
Teşkilat Dizisinin Leyal'i kim? Azra Bölek kimdir? Fadi’nin Kız Arkadaşı
Özdilek çağrı merkezi telefon numarası nedir?
Üniversitede çocuğu olan ailelere aylık maaş fırsatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.