HaberTürk, dayakçı Muharrem Sarıkaya'yı işe geri aldı!

Habertürk yazarı ve aynı zamanda Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya, bir süre önce Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile yaptığı röportaj sırasında İHA çalışanı kameraman Ahmet Demir'i canlı yayın sırasında tokatlamıştı.

Olayın sosyal medyada büyük tepki toplamasının ardından görevinden istifa ettiğini açıklayan Sarıkaya, daha sonra da 90 günlük zorunlu izne çıkarıldığı öne sürmüştü.

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın aylar sonra yeni yazısıyla birlikte Habertürk'e geri döndüğü öğrenildi. Sarıkaya, köşe yazısını 'İkinci şans' başlığı ile yayınlarken oyalama taktiği kullanan ve vatandaşları kandıran HaberTürk, sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.