Gününü internette geçirenler çok üzülecek! Artık bu saatler dışında internete izin yok

Bugün itibarıyla, akıllı telefon, tablet ve bilgisayar kullanıcılarını üzen bir haber duyuruldu. İnternet erişimine kısıtlama getirildi ve günlük kullanım süresi en fazla 2 saat olarak belirlendi. Bu karar, büyük bir şaşkınlıkla karşılandı.

Son zamanlarda, internetin giderek daha fazla önem kazanmasıyla birlikte, alınan kısıtlama kararı birçok tartışmayı beraberinde getirdi. Özellikle bilgisayarla çalışanlar, öğrenciler ve evde zaman geçirenler için oldukça zorlayıcı bir durum ortaya çıkacak.

Çin hükümeti, internet düzenlemeleri çerçevesinde yeni bir karar aldı ve 18 yaş altı çocukların internet erişimini sınırlamaya karar verdi. Çin Siber Uzay İdaresi, internet bağımlılığını azaltmak amacıyla bu yeni kısıtlamayı 2 Eylül itibarıyla uygulamaya koymaya hazırlanıyor.





Yeni düzenlemeye göre, 18 yaş altı çocuklar hafta içi günlerde sadece akşam 20:00-21:00 saatleri arasında internet kullanabilecekler. Hafta sonları ise çocuklar sabah 8:00'den akşam 21:00'e kadar iki saat boyunca internete erişim sağlayabilecekler. Ayrıca, çocukların internet kullanım süreleri belirli uygulamalar için de geçerli olacak ve çevrimiçi oyunların kullanımı saatlik olarak sınırlanacak.

Bu yeni düzenlemelerle birlikte, 18 yaş altı internet kullanıcıları için yaş gruplarına göre farklı uygulamalar planlanıyor. 8 yaş altı çocukların günlük en fazla 40 dakika, 16-17 yaş grubunun ise 2 saat internet kullanabileceği belirtiliyor. Ailelerin isteği doğrultusunda kontrol sistemi devre dışı bırakılabileceği bilgisi de veriliyor.

CAC, yeni kurallarla internetin olumlu yönlerinden faydalanmayı hedeflediğini ve 18 yaş altı internet kullanımının bağımlılığa yol açabileceği endişesini dile getiriyor. Ayrıca, düzenlemenin sağlıklı internet kullanım alışkanlıklarının geliştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülüyor. Düzenlemenin bir diğer amacının da, belirlenen yaş grubunun internetin olumsuz etkilerinden korunmasına yardımcı olmak olduğu ifade ediliyor.