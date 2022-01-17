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Gaziosmanpaşa'da sürücüler arasında başlayan yol kavgasında kan aktı!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da iki sürücü arasında başlayan yol vermeme tartışması yaşandı. İlk önce sözlü olarak başlayan tartışmanın sonunda kan aktı.

17 Ocak 2022 Pazartesi 23:38
Gaziosmanpaşa'da sürücüler arasında başlayan yol kavgasında kan aktı!
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İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde dün akşam saatlerinde yalanan olayda iddialara göre ilçeye bağlı Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesinde iki sürücü arasında yol vermeme tartışması yaşandı. İlk sözlü başlayan tartışma daha sonra büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kimliği henüz bilinmeyen sürücü, belinden çıkardığı silahı diğer sürücüye doğrulttu ve 2 el ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlardan biri sürücü Sabri Taşdelen'in (36) vücuduna isabet ederken Taşdelen kanlar içinde yere yığıldı. Zanlı ise polis gelmeden olay yerinden hızlıca kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Sabri Taşdelen'i ambulansa alarak hastaneye kaldırırken, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtulamayan 2 çocuk babası Taşdelen'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis ekipleri ise Sabri Taşdelen'in ölümüne neden olan zanlıyı yakalamak için bir çalışa başlattı.


Son Güncelleme: 17.01.2022 23:38
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Anahtar Kelimeler:
GaziosmanpaşaYol Vermeme KavgasıSabri TaşdelenSilahlı Saldırı
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