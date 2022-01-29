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Gaziantep'te ambulans geç geldi diye hasta yakını sağlıkçılara saldırdı!

Gaziantep'te evinde beyin kanaması geçiren bir hasta Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil sevisine getirildikten sonra hasta yakınları ambulansın geç geldiğini öne sürerek serviste çalışan sağlık personellerine saldırdı.

29 Ocak 2022 Cumartesi 12:49
Gaziantep'te ambulans geç geldi diye hasta yakını sağlıkçılara saldırdı!
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Türkiye'de sağlık çalışanlarına karşı yapılan şiddet vakalarına bir yenisi Gaziantep'te eklendi. Edinilen bilgilere göre evde beyin kanaması geçirdiği bildirilen bir hasta sevk edilen ambulansla birlikte ilk önce Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdi. D.Ç. isimli hasta daha sonra 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Acil servise akın eden hasta yakınları ambulansın geç geldiğini öne sürdüler ve serviste çalışan personele saldırdılar. Saldırı, polis

ile özel güvenlik görevlilerin araya girmesiyle yatıştırıldı.

GAZİANTEP VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Söz konusu şiddet olayına ilişkin yazılı bir açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, sağlık çalışanlarının gecesini gündüzüne katarak fedakarca çalıştığını vurguladı ve sağlık çalışanlarına karşı gerçekleştirilen bu şiddetin yasal takipçisi olacaklarını söyledi.

 



Son Güncelleme: 29.01.2022 12:49
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Anahtar Kelimeler:
GaziantepSağlık çalışanlarıSaldırıSağlıkta şiddet
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