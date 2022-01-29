Gaziantep'te ambulans geç geldi diye hasta yakını sağlıkçılara saldırdı!

Türkiye'de sağlık çalışanlarına karşı yapılan şiddet vakalarına bir yenisi Gaziantep'te eklendi. Edinilen bilgilere göre evde beyin kanaması geçirdiği bildirilen bir hasta sevk edilen ambulansla birlikte ilk önce Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdi. D.Ç. isimli hasta daha sonra 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

ile özel güvenlik görevlilerin araya girmesiyle yatıştırıldı.

GAZİANTEP VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Acil servise akın eden hasta yakınları ambulansın geç geldiğini öne sürdüler ve serviste çalışan personele saldırdılar., polis

Söz konusu şiddet olayına ilişkin yazılı bir açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, sağlık çalışanlarının gecesini gündüzüne katarak fedakarca çalıştığını vurguladı ve sağlık çalışanlarına karşı gerçekleştirilen bu şiddetin yasal takipçisi olacaklarını söyledi.