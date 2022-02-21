Facebook'tan Fatih Erbakan'a büyük şok! Sayfasını kapattı..

Koronavirüs salgını ve aynı zamanda Kovid aşılarıyla ilgili açıklamalar yapan Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, aşıların 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına neden olabileceği görüşünde olduğunu söylemişti. Bu açıklamalarını Facebook sayfasından yayınlayan Erbakan'a Facebook'tan kötü sürpriz kararı çıktı.

Facebook, Yeniden Refah Partisinin resmi Facebook sayfası ile ilgili yaptığı incelemelerde Fatih Erbakan'ın aşı karşıtlığı ile ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle kapatmaya karar verirken, Erbakan konuya ilişkin bir açıklama metni yayınladı.

Fatih Erbakan, açıklamasında onlar istiyor diye vazgeçmeye niyetim olmadığını belirterek, pes etmeyeceğini ve milli görüş çizgisinde yoluna devam edeceğini söyledi. Fatih Erbakan'ın açıklamaları ise partinin yeni Facebook sayfasına yönlendirilerek orada da yayımlandı.