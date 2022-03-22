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Et Fiyatlarına Yeni Zam! Yeni Et Fiyatları Görenleri Şoke Etti! İşte 2022 Et Fiyatları...

Kırmızı et fiyatlarına gelen zam sosyal medyada çok konuşuldu.

22 Mart 2022 Salı 00:04
Et Fiyatlarına Yeni Zam! Yeni Et Fiyatları Görenleri Şoke Etti! İşte 2022 Et Fiyatları...
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Kırmızı et fiyatlarına gelen zam sosyal medyada çok konuşuldu. Bugün itibari iel et fiyatları değişti. uygulanan zam sonrası pek çok kişinin tepki gösterdiği et fiyatları kaç TL. oldu? İşte detaylar...

Et fiyatlarındaki artış sosyal medyada oldukça büyük tepki görürken son fiyatlar tüketiciler tarafından oldukça merak edildi. İşte et fiyatlarındaki son rakam...

Reyonlarda satılan tüm kırmızı et fiyatlarına Et ve Süt kurumu tarafından uygulasnan pek çok kişinin hedefi haline geldi. Kurban bayram öncesi uygulanan bu zam sonrası et tüketicileri büyük tepki gösterdi. Peki et fiyatları ne kadar oldu? Güncel kırmıız et fiyatları nedir? Detaylar haberimizin devamında yer alıyor. 

Kırmızı Et Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Kırmızı et fiyatlarına bugün itibari ile uygulanan yeni zam büyük ölçüde tepki topladı. Doğalgaz, elektrik, benzin ve sigaralara uygulanan zammın ardından kırmızı etinde fiyatının oldukça yükselmiş olması sosyal medyada çok konuşuldu.Özellikle de kurban bayramı öncesi gelen kırmızı et zammı herkesin dikkatini çekti. 

Son dönemlerde artan enflasyon ve doların getirmiş olduğu zamlar vatandaşın isyan etmesine neden oldu. Son olarak sigaralara, benzine, doğalgaza ve elektriğe gelen zammın ardından bir de kırmızı ete zam gelince tüketiciler ne tepki vereceğini şaşırdı. Zam öncesi de oldukça pahalı olan et fiyatları %48 oranla zamma uğradı. Zammın çaldığı son kapıdan biri de kırmızı et oldu. Sosyal medyada yeni et fiyat listesini görenler ''Zaten daha önce yiyemiyorduk. Şimdi hiç yiyemeyeceğiz''şeklinde yorum yaptı. İşte 2022 güncel et fiyat listesi...

  • Sığır Kıyma: 83 TL.
  • Sığır Kuşbaşı: 92 TL.
  • Sığır Biftek Rosto: 117,50 TL.
  • Sığır Kontrfile: 145 TL.
  • Sığır Pirzola: 152 TL.
  • Sığır Bonfile: 228 TL.

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