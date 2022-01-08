Eskişehir'e koronavirüs kısıtlaması: Saat 24.00 sonrası yasak!

Eskişehir'de son günlerde artan vaka sayıları nedeniyle koronavirüs tedbirleri tekrar ele alındı. Valilik, gece saat 24.00'dan sonra yeme - içme yerlerinde ve konaklama tesislerinde müzik yayının yasaklandığını duyurdu.

Eskişehir'de koronavirüs vaka oranları geçtiğimiz haftaya göre 100 bin kişide yüzde 91,72 artış gösteren ve 427,42'ye çıkması daha önce uygulanan tedbirlerin yeniden ele alınmasına neden oldu.

Eskişehir Valiliği'ne bağlı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantıda özellikle Omicron varyantı sonrası vaka sayılarının artış göstermesi değerlendirmeye alındı. Yapılan değerlendirmelerin ardından ise kurul tarafından alınan nazı kararlar Eskişehir Valiliği'nin resmi intenet sitesi üzerinden duyuruldu.

Yapılan duyuruda yeni bir kararın alınma sürecine kadar yeme - içme yerleri ve konaklama tesisleri, nikah ve düğün merasimleri gibi yerlerde canlı olarak gerçekleştirilen tüm müzik yayınlarının gece saat 24.00'e kadar yapılmasına, gece 24.00'ı gösterdikten sonra müzik yayınlarının yapılmamasına karar verildiği bildirildi.