Erdoğan'ı hedefine alan Derya Büyükuncu için Bakanlık harekete geçti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüs test sonuçlarının pozitif olarak çıktığını duyurmuştu. Bu paylaşımın hemen ardından ise eski milli yüzücü Derya Büyükuncu'dan skandal bir paylaşım geldi.

Derya Büyükuncu, sosyal medya hesabı üzerinden helva görseli paylaşarak,'ı hedef gösterdi ve zamanı gelinde bütün mahalleye helva dağıtacağı yönünde ifadeler kullandı. Büyükuncu'nun bu paylaşımı büyük tepki topladı.

Söz konusu paylaşım hakkında sessiz kalmayan Gençlik ve Spor Bakanlığı ise eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında bir soruşturma başlattı. Polis tarafından şuan yurt dışında olduğu saptanan Büyükuncu hakkında bir açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, son gelinen noktada Derya Büyükuncu için gerekenin yapıldığını ve bu anlamda başlatılan çalışmaların da en hızlı bir şekilde neticelendirileceğini söyledi.