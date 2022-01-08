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Erdoğan'dan müjde! 1 hafta ücretsiz kullanılacak..

Ak Parti İl Danışma Meclis toplantısı için Karaman'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Konya Karaman arası seyahat edecek olan vatandaşlara müjdeli bir haber verdi. Erdoğan, Konya-Karaman arası yapılacak olan YHT seferlerinin 1 hafta ücretsiz olarak gerçekleştirileceğini bildirdi.

08 Ocak 2022 Cumartesi 22:17
Erdoğan'dan müjde! 1 hafta ücretsiz kullanılacak..
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Bugün Karaman'da bulunan ve AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. 

KONYA-KARAMAN ARASI BAŞLATILAN YHT HATTI 1 HAFTA ÜCRETSİZ!

Yaklaşık olarak 1,4 milyar lira yatırım bedeli ile faaliyete geçirilen Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı projesi ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman'ın artık çok farklı bir aşamaya geçtiğini söyledi. Yeni hat seferlerinde konfor ve çevre dostu çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vakit ve enerji açısından da bu projenin ciddi tasarruflar sağlayacağına inandıklarını dile getirdi.

Karaman-Konya arası seferlerin 35 TL, olacağını belirten Erdoğan, vatandaşların yeni hat konforunu test edebilmeleri için de seferlerin kendilerine 1 hafta ücretsiz olarak tahsil edileceğini duyurdu.


Son Güncelleme: 08.01.2022 22:17
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Konya Karaman Seferleri1 Hafta ücretsizKonya Karaman YhtCumhrubaşkanı Erdoğan
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