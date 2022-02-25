Erdoğan ile Zelenskiy'den kritik görüşme!

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri girişim başlatmasının hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de Güvenlik Zirvesini topladı. Burada yapılan değerlendirmeler sonrasında ise Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i aradı.

Yapılan telefon konuşmasında iki lider ülkedeki son durum ele alırken Ukrayna Büyükelçiliği tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i telefonla aradığını ve ikili arasında son durum değerlendirmesi yapıldığını bildirdi.