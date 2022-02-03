İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Samsun'da saldırıya uğrayan Atatürk anıtına vatandaşlardan sevgi çemberi!
Son Dakika
Samsun'da saldırıya uğrayan Atatürk anıtına...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Geliri 880 bin lirayı geçmeyen sanatçılara vergi istisnası!
Son Dakika
Geliri 880 bin lirayı geçmeyen...

Engelliler için kamu atama tarihleri belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda engelli vatandaşların kamuda istihdamlarının sağlanacağı tarihi açıkladı.

03 Şubat 2022 Perşembe 22:17
Engelliler için kamu atama tarihleri belli oldu!
Takip Et:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda engelli vatandaşların kamuya istihdamını sağlayacak olan memur atamaları ile ilgili tarih müjdesini paylaştı. Erdoğan paylaşımında ayrıca, dezavantajlı ailelerin çocukları için de 500 milyon lira tur-tarından yeni bir destek paketinin çalışmalarına başlandığını müjdeledi.

ENGELLİ MEMUR ATAMALARI TARİHİ BELLİ OLDU!

Engelli vatandaşların kam kurum ve kuruşlarında memur olarak çalışmalarını sağlayan atamaların  8 Şubat tarihinde yapılacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu atamalarla birlikte eğitim kademesi çerçevesinde toplam 2 bin 927 engelli vatandaşın kamu kurumlarında istihdam edeceklerini söyledi.

Sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda dezavantajlı ailelerin merakla beklediği bir haberi de paylaşan Erdoğan, anaokulu yada ana sınıfında eğitim alan çocuklara yönelik yıllık bazda 500 milyon lira gibi yeni bir destek paketinin hazırlıklarını devam ettirdiklerini söyledi.



Son Güncelleme: 03.02.2022 22:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Engelli Memur AtamasıAtama TarihiCumhurbaşkanı ErdoğanDezavantajlı Ailelere Destek PaketiKamuya Engelli Ataması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AÖL Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
AÖL Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Hangi emoji hangi anlama geliyor? Emojilerin anlamları ve en çok kullanılan emojiler...
Hangi emoji hangi anlama geliyor? Emojilerin anlamları ve en çok kullanılan emojiler...
Türksat 5B'nin özellikleri neler, ne zaman fırtlatılacak? Türksat 5B saat kaçta fırlatılacak?
Türksat 5B'nin özellikleri neler, ne zaman fırtlatılacak? Türksat 5B saat kaçta fırlatılacak?
Güldal Akşit kimdir, neden öldü? Güldal Akşit hastalığı neydi?
Güldal Akşit kimdir, neden öldü? Güldal Akşit hastalığı neydi?
100 TL üzeri gelen doğal gaz faturaları ile ilgili önemli duyuru!
100 TL üzeri gelen doğal gaz faturaları ile ilgili önemli duyuru!
E-devlet uygulamasına neden giriş yapılamıyor? Sistem çöktü mü?
E-devlet uygulamasına neden giriş yapılamıyor? Sistem çöktü mü?

Popüler Haberler

Bir Gün Daha filminin konusu nedir? Filme dair yorumlar
GSS Gelir Testi nedir ve nasıl başvurulur?
Masumlar Apartmanı Anıl kimdir? Selim Can Yalçın hakkında bilgiler
Earth at Night in Color dizisinin konusu nedir?
Kalp Yarası Ömer kimdir? İlhan Şen hakkında bilgiler
Andropoz dizisinde hangi oyuncular yer alıyor?
Camdaki Kız Selen Kimdir?
ATV Kalp Yarası dizisi nerede çekiliyor? Kalp Yarası oyuncu kadrosunda kimler var?
Fitre olarak verilmesi caiz olan besinler nelerdir?
4 Şubat 2022 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 4 Şubat Cuma at yarışı programı
KEP sistemi nedir? KEP ile e-posta aynı amaçla mı kullanılır?
Post Mortem No One Dies in Skarnes dizisinin konusu nedir?
Slaughterhouse Rulez filminin merak edilenleri
Rüyada polis görmek ne demek? Rüyada polis tarafından uyarılmak ne anlama gelir?
Perde İmal İşçisi ne iş yapar? 2021 yılında Perde İmal İşçisi maaşları ve iş ilanları
Behind Her Eyes (Gözlerinin Ardında ) dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu
Fıtır sadakasının hükümleri nelerdir? Fıtır sadakasında nisap gerekli mi?
Özel Hastanelerde muayene ücreti ne kadar? SGK anlaşmalı hastane ile farkı
Fıtır sadakasını pirinçten vermek caiz midir?
22 Nisan itibariyle rapor para hesaplama olanağı değişti
Aile içerisinde bulunan hizmetçinin fitresini kim vermelidir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.