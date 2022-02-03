Engelliler için kamu atama tarihleri belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda engelli vatandaşların kamuya istihdamını sağlayacak olan memur atamaları ile ilgili tarih müjdesini paylaştı. Erdoğan paylaşımında ayrıca, dezavantajlı ailelerin çocukları için de 500 milyon lira tur-tarından yeni bir destek paketinin çalışmalarına başlandığını müjdeledi.

ENGELLİ MEMUR ATAMALARI TARİHİ BELLİ OLDU!

Engelli vatandaşların kam kurum ve kuruşlarında memur olarak çalışmalarını sağlayan atamaların 8 Şubat tarihinde yapılacağını duyuran, bu atamalarla birlikte eğitim kademesi çerçevesinde toplam 2 bin 927 engelli vatandaşın kamu kurumlarında istihdam edeceklerini söyledi.

Sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda dezavantajlı ailelerin merakla beklediği bir haberi de paylaşan Erdoğan, anaokulu yada ana sınıfında eğitim alan çocuklara yönelik yıllık bazda 500 milyon lira gibi yeni bir destek paketinin hazırlıklarını devam ettirdiklerini söyledi.