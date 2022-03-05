Elektirikli scooter kullananlar dikkat! Kişisel veriler ihlal edildi..

Elektrikli scoteer hizmetinde faaliyet gösteren Martı İleri Teknoloji A.Ş'nin sistem verilerinde ihlal olduğu tespiti yapıldı. Bu tespit ile ilgili açıklamayı ise Kişisel Verileri Koruma Kurulu yaptı.

KVKK'nın kamuoyu duyurusunda adı geçen şirketin sistemine yetkisi olmayan kişilerin erişim yaptığı yönünden yapılan bildirim sonrasında yapılan incelemelerde 27 Şubat tarihinden itibaren şirketin verilerinde ihlal bulunduğu yönünde bir tespit yapıldığı bildirildi.

KVKK'nın duyurusunda ayrıca; verileri ihlal edilen ilgili kişi grupları ile kişilerin sayılarının henüz belirlenemediği, ihlal olayından etkilenmiş olan kişisel veri kategorilerinin de henüz belirlenemediği aktarılırken, ihlalin kaynağı ile birlikte gerçekleşme yöntemine ilişkin araştırmaların ve incelemelerin devam ettiğini bilgisi de aktarıldı.