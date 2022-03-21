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Ekinoks nedir, ne demek? 21 Mart 2022 İlkbahar Ekinoksunda neler olur?

İlkbahar mevsiminin başlangıcında karşılaştığımız İlkbahar ekinoksu 21 Mart 2022 tarihinde gerçekleşecek. Tarihin gelip çatmasıyla beraber ekinoks’un ne olduğu ve nelere yol açtığı merak konusu oldu. Ekinoks hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizlerle paylaştık.

21 Mart 2022 Pazartesi 12:49
Ekinoks nedir, ne demek? 21 Mart 2022 İlkbahar Ekinoksunda neler olur?
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21 Mart tarihinde meydana gelecek olan İlkbahar Ekinoksu dünya çapında merak uyandırdı. Baharın habercisi olarak adlandırılan 21 Mart ekinoksu sonunda bugün gerçekleşiyor. İlkbahar mevsiminin yaklaştığını bize bildiren İlkbahar Ekinoksu bugün gerçekleşecek. İlkbahar Ekinoksuyla beraber sıcaklıklar artacak, İlkbahar mevsimine geçiş yaşanacak. Her sene gerçekleşmekte olan ekinokslar sonucu dünyada düzen hakimdir. 

21 Mart İlkbahar Ekinoksu sonucu güneş ışınları ekvatora 90 derecelik açıyla denk gelerek gece ve gündüzü eşitler. Kuzey ve güney kutuplarının aynı anda gündoğumu hattına girmesi sonuçlarından bir tanesidir. Sonucunda gün ışığı iki yarımküre arasında da eşit olarak paylaşılmaya başlanır. 21 Mart İlkbahar Ekinoksu sonrası Güney Yarım Küre’de geceler uzayacak, gündüzler ise kısalacaktır. Kuzey Yarım Küre’de de geceler kısalacak, gündüzler uzayacaktır. Bunun sonucunda gün ışığı her iki yarımkürede de eşit olarak paylaşılacaktır.

21 Mart İlkbahar Ekinoksu’nda neler meydana gelecek?

1- Gün ışınları Ekvatora 90 derecelik açıyla vuracak.

2- Gün ışınları iki yarımküreye de eşit açıyla vuracak.

3- Dünya üzerindeki durgun sularda görülen gel-git oranı artacak.

4- 21 Mart’tan itibaren 23 Eylül’e kadar ışınlar Ekvator’un kuzeyinde bulunan kısımlara 90 derecelik açıyla denk gelerek Kuzey Yarımküre’de gündüzlerin uzamasına sebep olacak. 23 Eylül’den 21 Mart’a kadar ışınlar Ekvator’un güneyinde bulunan kısımlara 90 derecelik açıyla denk gelerek Güney Yarımküre’de gündüzlerin uzamasına sebep olacak.

5- 21 Mart tarihinden itibaren Kuzey Kutup Noktası’nda altı ay boyunca gündüz görülecektir. 23 Eylül’den itibaren ise Güeny Kutup Noktası’nda altı ay boyunca gündüz görülecektir. 

6- Güneş sonucu her iki yarımküreye enerjiler eşit dağıtılıyor olsa da sıcaklıklar eşit görülmez.

7- Güneş ışınları kutup noktalarını teğet geçmesi sonucu aydınlanma dairesi kutup kısımlarında görülür, kutuplarda alacakaranlık meydana gelir.

8- Ekinoks sonucu dünya çapında gece ve gündüz eşit olacak.

9- Aynı meridyen üzerinde bulunan tüm bölgelerde Güneş aynı anda doğarak aynı anda batacaktır.

10- Her iki yarımkürede de bahar mevsimi başlayacaktır. 21 Mart Kuzey Yarımküre’de İlkbaharı tetiklerken, Güney Yarımküre’de sonbahar hakimdir. 23 Eylül’den itibaren ise Güney Yarımküre’de ilkbahar, Kuzey Yarımküre’de sonbahar hakim olacaktır.

Bunlara ek olaraktan 21 Aralık tarihinden itibaren Güney Yarımküre’de yaz mevsimi, Kuzey Yarımküre’de ise kış mevsimi görülecektir. 21 Haziran tarihinde görülecek olan Yaz gündönümü sayesinde ise yıl içerisinde görülen en uzun gündüz ve en kısa gece tetiklenir. 21 Haziran itibariyle Kuzey Yarımküre’de yaz mevsimi, Güney Yarımküre’de ise kış mevsimi hakim olur.

Son Güncelleme: 21.03.2022 12:50
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