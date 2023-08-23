Ehliyetlerde yeni dönem! Cüzdanınızdan çıkarıp hemen kontrol edin: Tamamen değişiyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni bir gelişmeyi duyurdu: Ehliyetlerde yeni bir düzenleme yapılıyor! Kabine toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Yerlikaya, 125 CC'lik motorların B sınıfı ehliyet sahipleri tarafından kullanılabilmesi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı. İşte detaylar...





ALİ YERLİKAYA YENİ GELİŞMEYİ AÇIKLADI

Bakan Yerlikaya, motosiklet kullanımının önemine vurgu yaparak konuşmasına devam etti. Kendisinin de motosiklet kullanıcısı olduğunu belirten Bakan, B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 CC altındaki motosikletleri kullanabilmeleri için önceden eğitim almalarının gerekliliğini dile getirdi.

Son zamanlarda motosiklet kaynaklı trafik kazalarında artış yaşandığına dikkat çeken Bakan, bu nedenle motosiklet sürücülerinin B sınıfı ehliyetleriyle 125 CC altındaki motosikletleri kullanabilmeleri için alacakları eğitimin oldukça önemli olduğunu vurguladı. Bu yeni düzenleme ile hem sürücülerin güvenliği hem de trafik güvenliği amaçlanıyor.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları, hem motosiklet kullanımının düzenlenmesi hem de trafik kazalarının azaltılması hedefi doğrultusunda atılan önemli bir adım olarak görülüyor. Bu değişiklik, ehliyet sahipleri için daha güvenli bir trafik deneyimi sunmayı amaçlıyor. Detaylar, ilgili bakanlıklarla yapılan çalışmalar sonucunda netleşecek ve uygulama aşamasına geçilecek.