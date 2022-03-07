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EGM, içeriğinde 'ayçiçek yağı' olan provokatif paylaşımlara işlem başlattı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya hesaplarında ayçiçek yağı fiyatları üzerinden paylaşımların tek tek tespit provokatif içeriğe sahip olan ve ayrıca dezenformasyon içeren paylaşımları tespit etti ve şuan 45 hesap hakkında yasal işlem başlattı.

07 Mart 2022 Pazartesi 01:17
EGM, içeriğinde 'ayçiçek yağı' olan provokatif paylaşımlara işlem başlattı
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Ayçiçek yağlarının fiyatları ile ilgili sosyal medya hesapları üzerinden provokatif paylaşım yapan tüm hesaplar Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) bağlı siber suçlarla mücadele ekipleri tarafından takibe alındı. Yapılan incelemeler sonrasında ise  provokatif paylaşımlar yapan ve ayrıca dezenformasyon içeren tüm hesaplar tek tek tespit edildi.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, kanunların vermiş olduğu yetki ve sorumluluk kapsamında suç ve suçlularla mücadele etmek amacı ile intenette yürüttüğü sanal devriye faaliyetleri çerçevesinde Twitter'da sıvıyağ fiyatları ile ilgili farklı paylaşım yapan 45 hesabın tespit edildiği ve söz konusu hesaplarla ilgili de yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.



Son Güncelleme: 07.03.2022 01:17
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Anahtar Kelimeler:
EgmEmniyet Genel MüdürlüğüAyçiçek YağıProvokatif PaylaşımYasal Işlem
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