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Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin 2 şüpheli yakalandı!

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sahibi olduğu mekanda dün gece yarısı bir silahlı saldırıya uğradı. Bacaklarına 7 kurşun isabet eden Mahmutyazıcıoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. 3 şüpheli için de arama çalışması devam ediyor.

27 Ocak 2022 Perşembe 14:07
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin 2 şüpheli yakalandı!
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Beşiktaş Spor Kulübü’nde bir dönem yöneticilik yapan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy’de bulunan balıkçı restoranında dün gece yarısı bir silahlı saldırıya uğradı. Gece saat 00.30 sıralarında kendisine ait olduğu belirlenen mekanda kimliği belirsiz kişilerce suikast düzenlenen  Mahmutyazıcıoğlu'nun vücuduna 7 kurşun isabet etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafında apar topar hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, yanında bulunan ve kurşunların ona da isabet ettiği şoförünün sağlık durumun iyi olduğu bildirildi. 

Balıkçı restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen 5 şüphelinin kimliğini tespit etti. Kimlikleri belirlenen 5 failden 2’sinin yakalandığının bilgisi paylaşıldıktan sonra diğer 3 kişinin arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Organize Şube ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin sorgusuna başlanırken, edinilen bilgilere göre Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun olayın hemen öncesi Beşiktaş Eski Başkanı Fikret Orman'la bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Fikret Orman'ın mekandan ayrıldıktan sonra restorana gelen saldırganların Mahmutyazıcıoğlu ile görüştükten sonra silahlı saldırı düzenlediği ve saldırının dışarıya kadar devam ettiği anlaşıldı.



Son Güncelleme: 27.01.2022 14:07
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Anahtar Kelimeler:
şafak MahmutyazıcıoğluEce ErkenSilahlı Saldırı
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