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Düşmeyen yumurta fiyatları için müfettiş görevlendirildi

Yumurta satış fiyatlarının düşmemesini 'kötü niyetli eylem' olarak değerlendiren Ticaret Bakanlığı, firmaların tespit edilerek cezalandırılması için müfettiş görevlendirdi.

21 Şubat 2022 Pazartesi 00:54
Düşmeyen yumurta fiyatları için müfettiş görevlendirildi
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Hemen hemen her evin besin maddesi arasında yer alan yumurta, üreticisinin artan maliyet öne sürerek neredeyse 3 katı fiyatlara satılmaya başlanılmıştı. Üreticiden yumurtayı zamlı olan alan marketler ise yüzde 1'lik KDV oranını yansıtmalarına rağmen yumurta fiyatlarında beklenilen düşüş yaşanmadı. 

Yumurtanın satış fiyatlarının düşmemesi yönünde gelen talepleri değerlendiren Ticaret Bakanlığı, yapılan KDV indirimlerini denetlemeleri için müfettişler görevlendirdi. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada bazı firmaların yumurta satış fiyatlarında daha öncesinde artışa giderek getirilen KDV indiriminin vatandaşlara olumlu oranda etkisini yansıtamadığı için bu eylemin 'kötü niyetli eylem' olarak değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, buna istinaden söz konusu iddiaların gerçek olup olmadığının araştırılması için de üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler görevlendirilen müfettişler tarafından incelemeye alınarak şayet varsa kötü niyetli uygulamalar tespit edilecek ve gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı aktarıldı.



Son Güncelleme: 21.02.2022 00:54
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Anahtar Kelimeler:
Yumurta FiyatlarıTicaret BakanlığıMüfettişInceleme
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