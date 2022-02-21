Düşmeyen yumurta fiyatları için müfettiş görevlendirildi

Hemen hemen her evin besin maddesi arasında yer alan yumurta, üreticisinin artan maliyet öne sürerek neredeyse 3 katı fiyatlara satılmaya başlanılmıştı. Üreticiden yumurtayı zamlı olan alan marketler ise yüzde 1'lik KDV oranını yansıtmalarına rağmen yumurta fiyatlarında beklenilen düşüş yaşanmadı.
Açıklamada ayrıca, buna istinaden söz konusu iddiaların gerçek olup olmadığının araştırılması için de üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler görevlendirilen müfettişler tarafından incelemeye alınarak şayet varsa kötü niyetli uygulamalar tespit edilecek ve gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı aktarıldı.
Son Güncelleme: 21.02.2022 00:54