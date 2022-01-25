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Dünya basını İstanbul'daki kar yağışını konuşuyor!

İstanbul genelini neredeyse felç eden yoğun kar yağışı, dünya basınında da yer aldı. Kent genelinde yaşanan olumsuz hava şartlarının meydana getirdiği zorluklar manşetlerden verildi.

25 Ocak 2022 Salı 14:40
Dünya basını İstanbul'daki kar yağışını konuşuyor!
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Yurdun bir çok bölgesinde etkili olan kar yağışı megakent İstanbul'u hezimete uğrattı. Günlerdir süren yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbullular trafikte ve yollarda hareket etmekte güçlük yaşıyor. Bil çok bölgeye de ulaşım tamamen durmuş durumda.

İSTANBUL, DÜNYA BASINININ MANŞETLERİNDE 

İstanbul'da yaşanan kar eziyeti de dünya basının da dikkatini çekti ve çeşitli medya kuruluşu megakentte meydana gelen olumsuz hava şartlarının ortaya çıkardığı zorlukları ilk manşetten verdi.

İşte o manşetlerden bazılar:

 

 


Son Güncelleme: 25.01.2022 14:40
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulKar YağışıDünya Basını
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