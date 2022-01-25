Dünya basını İstanbul'daki kar yağışını konuşuyor!

Yurdun bir çok bölgesinde etkili olan kar yağışı megakent İstanbul'u hezimete uğrattı. Günlerdir süren yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbullular trafikte ve yollarda hareket etmekte güçlük yaşıyor. Bil çok bölgeye de ulaşım tamamen durmuş durumda.

İSTANBUL, DÜNYA BASINININ MANŞETLERİNDE

İstanbul'da yaşanan kar eziyeti de dünya basının da dikkatini çekti ve çeşitli medya kuruluşu megakentte meydana gelen olumsuz hava şartlarının ortaya çıkardığı zorlukları ilk manşetten verdi.

İşte o manşetlerden bazılar: