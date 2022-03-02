Doğu'da yaşayan çocuklara 'pis' iması yapan öğretmen açığa alındı!

4 yıl boyunca doğu görevi için Muş'a ataması ataması yapılan Hafize Dal isimli bir öğretmen, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak oradaki çocukları kötüledi. Yapılan paylaşım sosyal medyada büyük tepki toplarken Muş Valiliği, doğudaki öğrenciler hakkında uygun olmayan paylaşımlar yapan öğretmenin sözleşmesiyle ilgili askıya alınma işlemini başlattı.

Muş'unilçesinde görevdeyken öğrencilerin temizlik bilmediklerini belirterek pis olduğunu öne süren öğretmen, temiz çocuklarla ders yapmak istediğini ve oralarda hastalıklarla boğuşmak istemediğini yazdı. 4 yıl boyunca Muş'a mahkum olmak istemediğini de ifade eden öğretmenin bu ifadeleri sonrası harekete geçen Muş Valiliği, Hafize Dal'ın sözleşmesi için bir işlem başlattı.

Muş Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada ise sosyal medya hesabı üzerinden öğrenciler hakkında uygun olmayan bir