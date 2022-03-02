Doğu'da yaşayan çocuklara 'pis' iması yapan öğretmen açığa alındı!

4 yıl boyunca doğu görevi için Muş'a ataması ataması yapılan Hafize Dal isimli bir öğretmen, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak oradaki çocukları kötüledi. Yapılan paylaşım sosyal medyada büyük tepki toplarken Muş Valiliği, doğudaki öğrenciler hakkında uygun olmayan paylaşımlar yapan öğretmenin sözleşmesiyle ilgili askıya alınma işlemini başlattı.
Muş Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada ise sosyal medya hesabı üzerinden öğrenciler hakkında uygun olmayan bir
Son Güncelleme: 02.03.2022 22:21