Doğalgaza İklim Kriteri Geliyor

Elektrik faturalarında yapılan düzenlemenin ardından AK Parti iktidarı doğalgaz faturasını da rahatlatacak teklif ile TBMM gündeminde. Kamuoyu ile paylaşılan kademeli doğalgaz faturası ile alakalı yaşanan son dakika gelişmelerle hareketlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi teklifi değerlendirmeye alıyor.

2022 yılında meclis gündemine gelecek olan doğalgazda kademeli tarife sistemi elektrik faturalarında uygulanan sistemden farklı olarak yansıtılacak. Türkiye'deki tüm doğalgaz kullanıcısı vatandaşların merak konusu haline gelen doğalgaz fiyatları ile ilişkili AK Parti'nin teklifi kamuoyuna duyuruldu.

Gelen haberler doğalgazda faturalandırmanın bölge ve iklim şartlarına göre yapılacağını ortaya koyuyor. Enerji Bakanlığı ile doğalgaz dağıtım şirketleri arasında yapılacak olan teknik çalışmanın ardından doğalgaz bölge bölge kademelendirilecek.

Faturalar Değişecek!

Yapılan çalışma ile kış ayları soğuk ve sert geçen iller daha hafif kış yaşanan illere göre daha düşük kademeli fatura ödeyecek. Buna göre Kars, Ağrı, Erzurum, Iğdır ve Sivas gibi kış ayları soğuk geçen iller düşük kademeli tarifeye tabii olacak. Antalya, Adana ve İzmir gibi kış şartlarının hafif yaşandığı illerde ise kademeli tarife farklı uygulanacak.

AK Parti kaynaklarına dayandırılan haber kışın daha hafif geçen yerlerde düşük kademeden fatura ödenecek olmasının doğudaki birçok ilde tüketilen doğalgaz ile aynı olmaması adaletsizliğe yol açtığı değerlendirmesinin altını çiziyor.

Yapılan düzenlemenin amacının dar gelirli aileleri korumak olduğunu ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez belli bir tüketime kadar bir kademe, aşan durumda ikinci kademe uygulanacağını belirtti.

Bakan Dönmez " birinci kademede ailenin asgari tüketimi baz alınarak 100 metrekarelik evin ihtiyacına göre daha düşük birim fiyat belirlenecek. Halen doğalgaz maliyetinin yüzde sekseni devlet tarafından karşılanıyor. 300 TL’lik doğalgaz faturasında vatandaş sadece 100 TL ödüyor" dedi.