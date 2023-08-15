Cumhurbaşkanı talimat verdi! Bu kurumlara 1485 memur alımı yapılacak: Şartlara dikkat

Son Dakika: Kamuya 1485 memur alımı için kadro oluşturuldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla duyurulan bu alımlar, Adalet Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kurumlarda gerçekleşecek. Başvuru şartları ve detaylar haberimizde...

Türkiye'nin çeşitli kamu kurumları, istihdam olanaklarını genişletmeye yönelik büyük bir adım atıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan açıklamaya göre, kamuda çeşitli kurumlarda istihdam etmek üzere toplamda 1485 memur alımı gerçekleştirilecek.



Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeli alımı ilanı yayınlandı. Bu ilanla birlikte farklı alanlarda görev alacak memur ve personel adaylarının heyecanı arttı. Kamuya ihdas edilen kadrolar, hem açıktan hem de kurum içinden yapılacak alımlar için fırsatlar sunuyor. Adalet Bakanlığı, bu alımların en yoğun gerçekleşeceği kurum olarak öne çıkıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI





Kamu ilanlarına başvuracak adaylarda aranan genel şartlar da belirlendi. Bu şartlar çerçevesinde başvuracak adayların aşağıdaki kriterlere uygun olmaları gerekmektedir:



Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu'na göre belirtilen suçlardan herhangi birinden hüküm giymemiş olmak,

Askerlik durumu itibariyle askerlik hizmetinden muaf veya tecilli olmak ya da askerlik çağına gelmemiş olmak,

Görevini yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel bulunmamak.

ALIM YAPILACAK KURUMLAR





Kamu ilanlarına göre, çeşitli kurumlara yapılacak memur alımları şu şekildedir:



Adalet Bakanlığı: 1.142 memur alımı gerçekleştirilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü: 135 memur alımı gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı: 18 memur alımı gerçekleştirilecek.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı: 1 memur alımı gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığı: 1 memur alımı gerçekleştirilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı: 50 memur alımı gerçekleştirilecek.

Türkiye Adalet Akademisi: 1 memur alımı gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı: 10 memur alımı gerçekleştirilecek.

Savunma Sanayi Başkanlığı: 1 memur alımı gerçekleştirilecek.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumu: 100 memur alımı gerçekleştirilecek.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı: 1 memur alımı gerçekleştirilecek.

Orman Genel Müdürlüğü: 21 memur alımı gerçekleştirilecek.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı: 3 memur alımı gerçekleştirilecek.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu: 1 memur alımı gerçekleştirilecek.

Bahsi geçen personel alımlarının büyük bir kısmının açıktan, bazılarının ise kurum içinden yapılması bekleniyor. Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemelerin ardından, adaylar kısa bir süre içinde ilanlara başvurabilecekler.