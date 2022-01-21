Çocuğunun okulda kavga ettiğini öğrenen veli baltayla okul bastı!

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Yeni Mahallesi'ndeki bir okulda öğrenciler arasında bir kavga çıktı. Okul yetkilileri öğrencilerin kavgasını ayırarak durumu sakinleştirdi. Fakat kavgaya karışan öğrencilerden birinin olayı babasına haber vermesi herşeyi değiştirdi.
Öğrencilerin korkarak sınıflara girmesine neden olan saldırgan veli polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken yaşanan dehşet dolu anlar cep telefonu kameraları ile kaydedildi.
Son Güncelleme: 21.01.2022 18:25