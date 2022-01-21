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Çocuğunun okulda kavga ettiğini öğrenen veli baltayla okul bastı!

İstanbul'da öğrenciler arasında çıkan kavga sonrası, çocuğunun kavgaya karıştığını öğrenen veli, eline balta alarak okulu bastı.

21 Ocak 2022 Cuma 18:25
Çocuğunun okulda kavga ettiğini öğrenen veli baltayla okul bastı!
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İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Yeni Mahallesi'ndeki bir okulda öğrenciler arasında bir kavga çıktı. Okul yetkilileri öğrencilerin kavgasını ayırarak durumu sakinleştirdi. Fakat kavgaya karışan öğrencilerden birinin olayı babasına haber vermesi herşeyi değiştirdi.

Kavgaya karışan çocuklardan biri babasını arayarak durumu bildirdi. Çocuğunun kavgaya karıştığını öğrenen öfkeli baba elinde baltayla okula geldi. Elinde baltayı sallayarak bağırıp çağıran saldırgan veli okul idaresi tarafında polise şikayet edildi.

Öğrencilerin korkarak sınıflara girmesine neden olan saldırgan veli polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken yaşanan dehşet dolu anlar cep telefonu kameraları ile kaydedildi. 


Son Güncelleme: 21.01.2022 18:25
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulÖğrenciKavgaBaltalı Saldırı
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