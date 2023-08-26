Çocuğu servisle okula gidenler yandı! 5 haneli rakamı ödemeye hazırlanın

Ankara'da yeni eğitim öğretim yılına sayılı günler kala okul servis ücretleri açıklandı. Geçen yıla göre yüzde 70 oranında zam yapılan ücretlerle, 0-3 km arası mesafede olan veliler yıllık o rakamı ödeyecek. Uzak mesafeler için de artışlar belirlendi. İşte yeni rakamlar...

Ankara'da yaklaşan eğitim öğretim yılı öncesinde, velileri yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Son dakika bilgilerine göre, okul servis ücretlerine yapılan zam oranları açıklandı. Veliler ve öğrenciler, yeni fiyatlarla ilgili merakla beklerken, yapılan açıklamalar öğrenci servislerine gelecek zamları gözler önüne serdi.



OKUL SERVİS ÜCRETLERİNE YÜZDE 70 ZAM!





Son dakika açıklamasına göre, geçtiğimiz yılın servis ücretleriyle karşılaştırıldığında, Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 70 oranında bir zam yapıldığı görüldü. Bu oran, özellikle uzak mesafede yaşayan velileri düşündürmeye başladı. Artık 0 ile 3 kilometre arasında bir mesafede çocuğunu okula gönderen veliler, yıllık 10 bin 400 lira ödeme yapacaklar. Önceki yılın ücretleriyle karşılaştırıldığında, bu miktarın ciddi bir artışı olduğu görülüyor.

Ankara'da okul servis ücretleri, mesafe gruplarına göre farklılaşacak şekilde güncellendi. Buna göre, 3-6 kilometre arası mesafede bulunan velilerin ödeyeceği ücret 11 bin 460 lira olurken, 6-10 kilometre arasındakiler 13 bin 245 lira ödeyecek. 10-15 kilometre arası mesafede yaşayan velilerin ödeyeceği ücret ise 15 bin 410 lira olarak belirlendi. Eğer mesafe 15 kilometrenin üzerine çıkarsa, her bir ek kilometre için yıllık 325 lira ek ücret alınacak.

Bu zam kararı, Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası'nın taleplerinin altında kaldı. Esnaf Odası, önceki açıklamalarında yüzde 80 oranında zam talebinde bulunmuştu. Ancak yapılan zam oranı, bu beklentiyi karşılayamadı.

