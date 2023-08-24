Büyükçekmece, Avcılar, Zeytinburnu, Ataköy, Küçükçekmece ilçelerine kötü haber! Tası tarağı toplayıp terk etmek zorunda kalacaksınız

Büyükçekmece, Avcılar, Zeytinburnu, Ataköy, Küçükçekmece ilçelerine kötü haber! Tası tarağı toplayıp terk etmek zorunda kalacaksınız

İstanbul ilçeleri için korkutan deprem uyarıları yapıldı! Bu ilçelerde yaşayanlar acilen taşınacak! Tüm detaylar haberimizde.

İstanbul depremi vatandaşların endişesini artırmaya devam ederken uzman isimler bu ilçeler için önemli uyarılar yaptı. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BU İLÇELER İÇİN KÖTÜ HABER

Japon Deprem Uzmanı Yashinori Moriwaki Marmara depremi ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Uzman tarafından yapılan açıklamalara göre Kahramanmaraş deprem felaketi sonrasında Marmara Bölgesi için önemli tedbirlerin alınması gerekiyor. Japon uzman bölgede beklenen depremin 7 üstünde olmasının büyük bir ihtimali olduğunu söyledi. Uzman Yashinori Moriwaki deprem için zemini uygun olmayan ilçeleri de açıkladı.

istanbul depreme hazır olmayan ilçeler 

Uzman konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı; 'İstanbul depremi yakın derken hemen yarın gelebilir. Bir sene olabilir, on sene olabilir. Ama insanların hazır olması gerekiyor. Kahramanmaraş deprem felaketi sonrası denizin içinde, Kıbrıs tarafında deprem olabilir ya da öbür tarafta Bingöl, Muş, Bitlis ve Van illerinde olabilir. Marmara Bölgesi olabilir. İstanbul ilinde Atatürk Havalimanı, Ataköy, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Avcılar, Büyükçekmece ilçelerinin sırasıyla boşaltılması değerlendirilebilir. Konut bölgesi olmamalı.' 

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