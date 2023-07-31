Bugünden itibaren tamamen yasaklandı! Giriş ve çıkış yok: Onlarca il karantinada

Son dakika! Birçok şehirde giriş ve çıkışlar tamamen yasaklandı! Bulaşıcı hastalık sebebiyle alınan önlem, verim kayıplarını önlemeyi hedefliyor. Yetkililer, hastalığın yayılmasını önlemek için aşılama ve karantina tedbirleri uyguluyor. İşte detaylar...

Kahramanmaraş ve çevre illerini etkileyen şap hastalığı nedeniyle yetkililer tarafından alınan tedbirler açıklandı. Bulaşıcı olduğu belirtilen hastalığın, hayvan hareketlerinde büyük verim kayıplarına yol açabileceği bildirildi.

HAYVAN NAKİLLERİ YASAKLANDI

Kahramanmaraş genelinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alınan komisyon kararıyla hayvanların il içi ve il dışı nakilleri, borsalara ve pazarlara giriş-çıkışları ikinci bir emre kadar tamamen yasaklandı. Şap hastalığının viral bir enfeksiyon olduğu ve özellikle yeni sirküle olan SAT-2 Suş'un büyükbaş hayvanlarda bulaşıcı şekilde seyrettiği ifade edilerek, komşu illerde hastalığın yayılma hızının arttığı belirtildi ve bu durumun diğer hayvanlara bulaşma riskini yükselttiği vurgulandı.

Vali Yardımcısı İbrahim Şenkon başkanlığında toplanan komisyonun, hastalığın yayılma riskini azaltmak amacıyla giriş-çıkış kısıtlaması getirdiği ve hayvan nakilleri ile borsa-pazar giriş-çıkışlarının ikinci bir emre kadar yasaklandığı belirtildi. Bu kararın, hem hayvan sağlığını korumayı hem de hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilerin gelirlerini korumayı hedeflediği açıklandı. Hastalıkla mücadele kapsamında veteriner hekimlerin yetiştiricilere hastalık ve alınması gereken önlemlerle ilgili bilgi vermeye başladığı ve ayrıca aşılama ve karantina tedbirlerinin uygulanacağı aktarıldı. Hastalığın kontrol altına alınması için titizlikle alınan tüm önlemlerin önemi vurgulanarak, halkın konuya duyarlılık göstermesi çağrısı yapıldı.