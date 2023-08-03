Boşanma arefesinde olanlar aman dikkat! Nafakalarda devir sil baştan değişti

Boşanma arefesinde olanları yakından ilgilendiren haber geldi. Nafaka ile ilgili yeni gelişmeler yaşanırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, yeni formülleri açıkladı. İşte o işi şarta dikkat...

Son dönemlerde mahkemelerin kapısı boşanmak için gelenlerle dolup taşarken şiddetli geçimsizlik gibi nedenlerden ötürü boşanma yoluna gidiliyor. Bu durumda boşanma aşamasında çiftler arasında nafaka büyük dert haline gelirken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu hakkında yeni düzenlemeler duyuruldu.

Süresiz nafakanın adil olmadığını belirten Bakan Göktaş, 6284 önemli kanun olurken diğer yandan ise alınan kararla bakılarak bazı mağduriyetlerin oluşabilmesinden ötürü bunların düzenleme alınması gerektiğini belirtti. Bazı insanlar 1990'lı yıllarda evlenmiş ve boşanmasıyla süresiz nafakanın uygulanması adaletli olarak görülmez. Yaşanan bir mağduriyet varsa üstesinden gelmek gerekir. Adil bir durum olarak görülmeyen süresiz nafaka için adalet Bakanımız ile görüşme yaptığını belirten Göktaş, bunun ders olarak verilmesi yönünde düşüncelerini belirtti.





NAFAKADA YENİ DÖNEM

Nafaka üzerinde yeni formüller ortaya çıkarak 2 şarta tabi tutuldu. Evlilik süresi ve kusur oranı ele alınarak nafaka süresi ve miktar belirlenir. Bakanlık yeni düzenleme üzerinde çalışmalar yaparken milyonların merak ettiği soruların yanıtlanması bekleniyor.