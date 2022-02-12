Boş baklavanın ardından 'Tostçu Erol'den 2 liraya boş tost!

Sosyal medya geçtiğimiz günlerde kilosu 20 liradan satılan boş baklava ile çalkalanırken şimdi de boş tostun 2 liradan satıldığı haberini gündemine aldı.

Gaziantep'in yanı sıra, Ankara ve İstanbul'da da şubeleri olan ve kavurmalı, muzlu, karışık gibi bir çok çeşitle tostlar yaparak fenomen olan, sosyal medyada da 'Tostçu Erol' olarak bilinen Mehmet Erol Sorgulu, 2 liraya boş tost satışına başladığını duyurdu.

Daha önceleri içinde sadece biber ve ketçap olan ve o şekilde satılan tostu yeniden gündeme getiren Sorgulu, 22 yıl önce bu tostu çok fazla sattıklarını ve bunu yeniden çıkarak insanlara nostalji tekrar yaşatmak istediklerini söyledi.

Tostçu Erol, yarım ekmek arasına yalnızca ketçap ve biber koyarak 2 liradan satmaya başladığı tost ile ilgili yaptığı açıklamasında ayrıca, 2000 yılında o zamanın parası 100 kuruşa sattıkları bu tostun fiyatının da arttığını ve bugün 2 liradan satmak zorunda kaldıklarını belirterek, her şeyin ateş pahası olduğu şu dönemlerde insanlara değişik bir altenatifler sunmak istediklerini sözlerine ekledi.