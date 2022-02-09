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Bilecik’te hastaneler ishal ve kusma şikayetiyle doldu taştı!

Bilecik’te çok sayıda vatandaş ishal ve kusma şikayetiyle hastanelere başvuru yaptı. Sağlık Bakanlığı ise yeni salgın şüphesiyle kente uzman ekip gönderdi.

09 Şubat 2022 Çarşamba 15:09
Bilecik’te hastaneler ishal ve kusma şikayetiyle doldu taştı!
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Son bir kaç gündür Bilecik’teki hastaneler vatandaşların ishal ve kusma şikayetiyle dolup taşmaya başladı. Acil olarak gelen vatandaşların yoğunluğu ise Sağlık Bakanlığı'nı harekete geçirdi. 

Bakanlık, Bilecik için 3 kişiden oluşan uzman ekip görevlendirirken İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında içme sularında  numuneler alındığını araştırmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Numune sonuçlarını bugün çıkacağını belirten Ferhat Damkacı, araştırmalarda acaba farklı bir kirliliğin veya sıkıntının da olup olmadığının bakıldığını belirtti. 

Hastanelere başvurularda yatan hasta olmadığını, hastalığın kişilerde hafif seyirde seyrettiği bilgisini paylaşan Damkacı, bu durumun altından viral bir şeyin çıkma ihtimalinin de olabileceğini ve kişilerin bu süreçte hijyen kurallarını özellikle dikkat etmelerini istediklerini ifade etti.



Son Güncelleme: 09.02.2022 15:16
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Anahtar Kelimeler:
BilecikIshal Ve Kusma şikayetiYeni Salgın
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