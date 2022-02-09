Bilecik’te hastaneler ishal ve kusma şikayetiyle doldu taştı!

Son bir kaç gündür Bilecik’teki hastaneler vatandaşların ishal ve kusma şikayetiyle dolup taşmaya başladı. Acil olarak gelen vatandaşların yoğunluğu ise Sağlık Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

Bakanlık, Bilecik için 3 kişiden oluşan uzman ekip görevlendirirken İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında içme sularında numuneler alındığını araştırmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Numune sonuçlarını bugün çıkacağını belirten Ferhat Damkacı, araştırmalarda acaba farklı bir kirliliğin veya sıkıntının da olup olmadığının bakıldığını belirtti.

Hastanelere başvurularda yatan hasta olmadığını, hastalığın kişilerde hafif seyirde seyrettiği bilgisini paylaşan Damkacı, bu durumun altından viral bir şeyin çıkma ihtimalinin de olabileceğini ve kişilerin bu süreçte hijyen kurallarını özellikle dikkat etmelerini istediklerini ifade etti.