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Bayrampaşa’da faaliyet gösteren gıda imalathanesinde yangın

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde faaliyet gösteren 3 katlı gıda imalathanesinde çıkan yangın üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

15 Şubat 2022 Salı 13:35
Bayrampaşa’da faaliyet gösteren gıda imalathanesinde yangın
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İstanbul Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerine gelen bir ihbarda Bayrampaşa’da bulunan 3 katlı bir gıda imalathanesinin yandığı bilgisi paylaşıldı. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri belirtilen adrese intikal ettiler.

Ekipler olay yerine gider gitmez, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı hazır gıda üretim tesisinde çıkan yangına müdahale etmeye başladı. Henüz bir yaralanma veya can kaybının bilgisinin geldiği yangına müdahale çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.



Son Güncelleme: 15.02.2022 13:35
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulBayrampaşaGıda ImalathanesiYangın
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