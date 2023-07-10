Batman’da şarampole devrilen kamyon alevler içinde kaldı: 4 ölü!

Batman’da şarampole devrilen kamyon alevler içinde kaldı: 4 ölü!

Batman'da seyir halinde ilerleyen buğday yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kamyonun devrilir devrilmez alev aldığı bildirilirken meydana gelen kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de ağır yaralandığı öğrenildi.

Olay yerinden edinilen bilgilerde A.Ö.'nün (27) kullandığı 33 CZR 97 plakasına sahip buğday yüklü bir kamyon, Batman'da bulunan Kantar köprüsünün yakınlarında bir yerde sürücüsün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Gece saatlerinde meydana gelen kazada, kamyonun devrilir devrilmez alev alev yanmaya başladığı bildirildi. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD birimlerinden 112 acil durum ekiplerinin sevkleri sağlandı.

Batman’da şarampole devrilen kamyon alevler içinde kaldı 4 ölü!

Kaza sonrası yanan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. kamyonun sürücüsü olan A.Ö. ile birlikte aracın içindeki 3 kişinin kaza anında hayatlarını kaybettikleri tespit edildi. Kazada ağır yaralandıkları görülen 2 kişi ise ambulanslara alınarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine yönlendirildi.

Batman Valisi Ekrem Canalp'ın kaza mahallinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldığı aktarıldı.

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