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Bakan Süleyman Soylu'dan müzik yasağı açıklaması!

Koronavirüs tedbirlerinde yeni döneme geçiş sonrası herkesin merakla beklediği gece 24.00'dan sonraki müzik yasağı konusu hakkında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konunun tekrar gündeme getirileceğini söyledi.

03 Mart 2022 Perşembe 14:59
Bakan Süleyman Soylu'dan müzik yasağı açıklaması!
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Dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının hemen ardından alınan kararları duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açık alanlarda maske kullanımı zorunluluğunun ve HES kodu uygulamasının kaldırıldığını duyurmuştu.

Yeni dönem tedbirlerinin detaylı olarak açıklanmasının ardından herkes gece yarısı 24.00'dan sonra konulan müzik yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağını araştırmaya başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs tedbirleri çerçevesin alınmış olan saat 24.00'ten sonraki müzik yasağı konusunun Kültür Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile tekrar değerlendirmeye alacaklarını söyledi.



Son Güncelleme: 03.03.2022 14:59
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